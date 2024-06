KĽDR zrejme opäť poslala do Južnej Kórey balóny s odpadom

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

SOUL - Severná Kórea znovu vyslala do Južnej Kórey balóny zrejme nesúce odpadky, informovala dnes podľa agentúry Reuters juhokórejská armáda. Velenie armády vyzvalo obyvateľov, aby sa balónov nedotýkali, a ak ich nájdu, aby ich nahlásili armáde a polícii.

KĽDR v uplynulých týždňoch vypustila na územie svojho južného suseda stovky balónov s odpadom. Pchjongjang tým údajne reagoval na akcie juhokórejských aktivistov, ktorí cez severnú hranicu vypúšťali vlastné balóny s letákmi kritizujúcimi diktátora Kim Čong-una, USB disky s hudobnými videonahrávkami a filmami a s dolárovými bankovkami.

Pchjongjang minulý týždeň pohrozil, že vyšle do Južnej Kórey ďalšie balóny s odpadkami, pretože sa Soul rozhodol obnoviť v oblastiach na hraniciach so Severnou Kóreou vysielanie správ a kritiky severokórejského režimu prostredníctvom reproduktorov. KĽDR to vníma ako provokáciu, pretože sama svojim občanom v prístupe k správam zo zahraničia bráni.

Balóny vypustené Severnou Kóreou v máji v rámci psychologickej vojny medzi oboma krajinami niesli okrem iného ľudské výkaly, cigaretové nedopalky, obnosené a záplatované oblečenie, kusy látok či vybité batérie.

Severokórejské ministerstvo obrany dnes tiež kritizovalo Spojené štáty, že cez víkend vyslali na Kórejský polostrov na spoločné cvičenie s Južnou Kóreou a Japonskom lietadlovú loď s jadrovým pohonom. KĽDR to označila za nebezpečnú demonštráciu sily a sľúbila odpoveď.