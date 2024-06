Netanjahu dúfa, že údajný spor s USA o dodávkach zbraní sa vyrieši onedlho

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Oded Balilty, File)

TEL AVIV - Spor so Spojenými štátmi, ktorý sa týka oneskorenia dodávok zbraní pre Izrael za jeho vojenskú operáciu v Pásme Gazy, sa podľa izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyrieši onedlho. Povedal to na nedeľňajšom zasadnutí kabinetu, informuje agentúra AFP.

Netanjahu v uplynulom týždni pobúril Spojené štáty videopríhovorom, v ktorom ich obvinil zo "zadržiavania zbraní a munície pre Izrael". Jeho verzia sa však nezhoduje s verziou Bieleho domu. Americkí predstavitelia tvrdili, že nevedia, na čo Netanjahu narážal. Washington zároveň informoval, že preverovaná je len jedna zásielka 900-kilogramových bômb pre obavy, že by ich izraelská armáda mohla použiť v husto obývaných oblastiach Pásma Gazy. Izraelský premiér na zasadnutí vlády video obhajoval s tým, že ho zverejnil až keď zlyhali neverejné pokusy o vyriešenie sporu. Tvrdil, že pred štyrmi mesiacmi došlo k "dramatickému poklesu" dodávok zbraní z USA do Izraela. Washington to podľa neho vysvetľoval rôzne, ale situácia sa nezmenila.

"Vzhľadom na to, čo som nedávno počul, dúfam a verím, že sa táto otázka v blízkej budúcnosti vyrieši," uviedol s tým, že najvyšší izraelskí predstavitelia sa snažili zaistiť urýchlenie dodávok zbraní u svojich amerických partnerov "na najvyšších miestach... na všetkých úrovniach". USA sú najväčším vojenským podporovateľom Izraela. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena však vyjadruje znepokojenie nad stále rastúcim počtom obetí vojny v Pásme Gazy, kde izraelská armáda už osem mesiacov bojuje proti militantnému hnutiu Hamas. Vojna v palestínskej enklávy vypukla po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 250 uniesli do Pásma Gazy. Izraelská odvetná ofenzíva si podľa palestínskych úradov doposiaľ na strane Palestínčanov vyžiadala 37.598 životov, väčšinou civilistov.