MIMORIADNY ONLINE Rusko intenzívne útočilo na energetické zariadenia na juhu a západe Ukrajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 849

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 849 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

7:20 Rusko v noci na sobotu uskutočnilo "masívny" útok na zariadenia kritickej energetickej infraštruktúry v oblastiach na západe a juhu Ukrajiny, uviedlo ministerstvo pre energetiku v Kyjeve. Podľa ministerstva bolo počas útokov poškodené vybavenie v zariadeniach ukrajinskej energetickej spoločnosti Ukrenerho v Záporožskej a Ľvovskej oblasti.

6:36 Ruské rakety zasiahli kritickú infraštruktúru v Ľvovskej oblasti, výbuchy počuť vo viacerých mestách.

6:00 Holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová v piatok oznámila, že Holandsko spolu s ďalšou krajinou poskytne Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot.

Rusko bolo k vojne na Ukrajine vyprovokované, tvrdí Nigel Farage

Farage tiež povedal, že ak by krajinu viedol on, brexit by bol pre Spojené kráľovstvo hospodársky prospešný.Na otázku, čo si myslí o invázii na Ukrajinu a či obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, Farage povedal, že osobne ho nemá rád, ale "obdivuje ho ako politického činiteľa", pretože má nad Ruskou federáciou "kontrolu".

Zobraziť galériu (3) Nigel Farage (Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

O tom, prečo Putin napadol Ukrajinu, Farage povedal: "V roku 2014 som vystúpil v Európskom parlamente a povedal som: Na Ukrajine bude vojna. Prečo som to povedal? Bolo mi jasné, že neustále rozširovanie NATO a EÚ smerom na východ dáva tomuto človeku dôvod, aby povedal: Zase si idú po nás.""Túto vojnu sme vyprovokovali my. Samozrejme, že je to jeho vina; použil to, čo sme urobili, ako výhovorku," uviedol Farage, líder pravicovej strany Reform UK.

Konzervatívci, labouristi a liberálni demokrati Faragea dlhodobo obviňujú z obhajovania ruského prezidenta. Britský premiér Rishi Sunak začiatkom júna povedal, že je "jednoznačne smiešne" obviňovať Západ z rusko-ukrajinského konfliktu.