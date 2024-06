Po útoku na premiéra Fica: Putin má strach z atentátu! Paranoidný šéf Kremľa sa bojí o život

Robert Fico a Vladimir Putin (Zdroj: koláž Topky/Vlado Anjel, SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

Aktuálna správa má teraz poskytnúť nový pohľad na život šéfa Kremľa Vladimira Putina. Má sa 71-ročný muž báť o vlastný život? Ruský prezident vraj od minulého roka už nesmie vystupovať na verejnosti bez nepriestrelnej vesty z obavy pred pokusmi o atentát.

Po atentáte na Fica sprísnené opatrenia

Po atentáte na japonského premiéra Šinzó Abeho v roku 2022 a atentáte na slovenského premiéra Roberta Fica minulý mesiac ruské spravodajské služby "sprísnili už aj tak prísne bezpečnostné opatrenia" okolo Putina na "bezprecedentnú úroveň, ako informuje "Moscow Times“.

"Kremeľ berie bezpečnosť Vladimira Putina veľmi vážne. Chráni ho celá armáda viditeľných a neviditeľných stráží," povedal podľa Moscow Times ruský predstaviteľ.

Medzi rizikové faktory pre Kremeľ patrí zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) na Putina za vojnové zločiny, hrozba bezpilotných a sabotážnych útokov zo strany Ukrajiny a útoky islamistických radikálov, uviedol druhý predstaviteľ.

Jedlo Vladimira Putina je pod drobnohľadom kvôli obavám z útoku

Podľa správy spravodajská agentúra kontroluje prakticky každý aspekt Putinovho života, až po testovanie všetkých jeho jedál na jed v prenosnom laboratóriu.

"Prezident má osobných šéfkuchárov, ktorí s ním vždy cestujú. Dostávajú aj jedlo," povedal zdroj pre Moscow Times. "Ale aj tak vždy existuje špeciálna skupina dôstojníkov, ktorí cestujú s Putinom a kontrolujú všetky jedlá predtým, ako ich Putin zje." Britský denník „The Sun“ opisuje toto správanie dosť štipľavo ako „paranoidné“.

Čo je v súčasnosti dôležité vo vojne na Ukrajine: Vladimir Putin otvorene vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022 a v súčasnosti zaberá približne pätinu susednej krajiny. Ukrajina opakovane zdôrazňuje, že stiahnutie ruských vojsk z jej územia je podmienkou trvalého mieru. Odpor Ukrajincov proti ruským okupantom je nezlomný. Kyjev čelí letnej ofenzíve Putinových jednotiek a je závislý od západných dodávok zbraní. Najnovšie sa dohodlo, že Kyjev môže použiť aj nemecké zbrane na útoky aj na ciele v Rusku.