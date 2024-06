Snemovňa reprezentantov USA schválila návrh zákona o sankciách proti Medzinárodnému trestnému súdu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Návrh zákona bol prijatý v pomere 247 ku 155, pričom ho podporili takmer všetci republikáni a približne pätina demokratov. Právny predpis by predstaviteľom ICC zapojeným do spomínaného prípadu zakázal vstup do USA, zrušil by ich víza a obmedzil by akékoľvek majetkové transakcie v USA. "Hlasovaním sme urobili hrubú čiaru za nezákonným konaním úradníkov ICC," uviedol predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mike Johnson.

archívne video

Štefanec v Európskom parlamente o obchádzani sankcií EÚ uvalených na Rusko (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Ide však pravdepodobne len o symbolický krok, keďže je nepravdepodobné, že by sa zákonom zaoberal demokratmi vedený Senát, pripomína AFP s tým, že aj v prípade schválenia by ho mohol vetovať prezident Joe Biden, ktorý sa vyjadril, že je proti nemu.

Hlavný prokurátor ICC Karim Khan ešte 20. mája oznámil, že požiadal ICC o vydanie zatykačov na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, ale aj na vodcov palestínskeho militantného hnutia Hamas - Jahjá Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáíla Haníju.

Khan argumentoval tým, že sú dôvody domnievať sa, že všetci menovaní nesú trestnú zodpovednosť za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim konfliktom v Pásme Gazy. Khan špecifikoval, že Netanjahu a Galant by mali byť obvinení z vyhladzovania a vyvolávania hladomoru ako spôsobu vedenia vojny vrátane odmietnutia dodávok humanitárnej pomoci a úmyselného zamerania sa na civilistov v konflikte.

Trojica vodcov Hamasu by podľa Khana mala byť obvinená z vyhladzovania, vraždy, brania rukojemníkov, znásilnenia a sexuálneho napadnutia vo väzbe. O uplatnení zatykačov vydaných sudcami ICC rozhoduje v konečnom dôsledku 124 členských štátov ICC. Izrael ani Spojené štáty nie sú jeho členmi.