MIMORIADNY ONLINE Biden sa stretne so Zelenským: Na Ukrajine je pre vojnu zničených viac ako 210-tisíc budov

Volodymyr Zelenskyj a Joe Biden

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 832

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 832

7:32 Ruské jednotky osobitného určenia v utorok v Moskve ukončili stretnutie mládežníckych aktivistov, ktorí sa zišli, aby spoločne sledovali online prenos koncertu na počesť nedožitých 48. narodenín ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Koncert nazvaný Ahoj, tu Navaľnyj sa konal v utorok v Berlíne.

Zelenskyj sa stretne s Bidenom v Taliansku aj vo Francúzsku

"V priebehu niečo viac ako týždňa bude mať (americký) prezident dve zásadné stretnutia s prezidentom Zelenským," povedal poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý cestuje s Bidenom do Paríža.

Oznámenie o týchto stretnutiach prichádza v čase, keď je Biden kritizovaný za to, že vynechá nadchádzajúci mierový summit o Ukrajine vo Švajčiarsku a namiesto toho sa zúčastní na predvolebnej akcii, píše AFP.

Sullivan však dodal, že Spojene štáty neplánujú poslať svojich vojenských inštruktorov na Ukrajinu. "Potrebujú viac protivzdušnej obrany, na čom pracujeme a taktiež potrebujú nepretržitý prísun zbraní, ktoré im budeme dodávať," uviedol.

Zelenskyj sa v piatok v Paríži stretne aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Hovoriť budú o potrebách ukrajinskej armády v čase pokračujúcej ruskej invázie, oznámil ešte v utorok Elyzejský palác. Stretnutie skupiny G7 sa uskutoční v Bari od 13. do 15. júna a bude zamerané na využitie zmrazených ruských aktív na podporu vojnového úsilia Ukrajiny.

Na Ukrajine je zničených pre vojnu viac ako 210-tisíc budov

Na Ukrajine bolo od začiatku ruskej invázie poškodených alebo zničených viac ako 210-tisíc budov. Napísal to na svojom webe americký denník The New York Times (NYT), ktorý k tomuto odhadu došiel na základe analýzy údajov zo satelitov. Zhruba polovica z poničených domov sa podľa neho nachádza na Donbase na východe Ukrajiny, najväčšie škody utrpelo mesto Mariupol v Doneckej oblasti.

Len málo krajín od druhej svetovej vojny zažilo takú mieru devastácie ako teraz Ukrajina, píše list, ktorý na analýze spolupracoval s odborníkmi na diaľkový prieskum Zeme. Dospel pritom k záveru, že poškodené alebo zničené je vyše 900 škôl, nemocníc a kostolov, hoci ich chráni ženevské konvencie. Konkrétne spomína 106 poničených nemocníc a kliník, 109 chrámov, mešít alebo kláštorov a 708 školských zariadení.

List upozorňuje, že ide o konzervatívne odhady. Údaje nezahŕňajú Ruskom anektovaný polostrov Krym ani niektoré ďalšie časti Ukrajiny, kde neboli k dispozícii presné údaje. Skutočný rozsah deštrukcie je pravdepodobne väčší a stále sa rozširuje, dodáva NYT, ktorý vychádzal z údajov datovaných do decembra 2023.

Škody spôsobujú aj ukrajinské ozbrojené sily, keď útočia na ruskom obsadené územia

Z jeho grafiky vyplýva, že medzi najponičené mestá patria okrem Mariupolu, ktorého sa Rusi po ťažkých bojoch zmocnili v máji 2022, okrem iných Marjinka, Rubižne, Bachmut, Irpiň, Cherson alebo Charkov.

Škody spôsobujú tiež ukrajinské ozbrojené sily, ktoré bombardujú na frontovej línii ruskej pozície a útočia na Moskvou obsadené ukrajinské územia, ako je Krym alebo mesto Doneck, píše The New York Times. Hoci podľa neho nie je možné zakaždým určiť, ktorá strana je zodpovedná, devastácia zaznamenaná v okupovaných oblastiach bledne v porovnaní s tým, čo je vidieť na ukrajinskej strane, na ktorú útočia Rusi.

Rusko začalo rozsiahlu inváziu do susednej krajiny 24. februára 2022. Ukrajina vpád v prvých mesiacoch zastavila, následne okupačné jednotky vytlačila z radu svojich regiónov a vlani sa pokúsila pri protiofenzíve získať späť ďalšie Moskvou obsadené územia. Zaznamenala však menší úspech, ako sa očakávalo, a následne prešlo do ofenzívy zase Rusko, ktoré zároveň podniká vzdušné údery na Ukrajinu. Taktiež Rusko informuje o ukrajinských úderoch na svoje územie, najčastejšie na prihraničné oblasti.