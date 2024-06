Zásadný obrat v Kremli: Putin signalizuje ochotu pre prímerie! Rusko nechce večnú vojnu

Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

Vladimir Putin je pripravený ukončiť vojnu na Ukrajine prostredníctvom dohodnutého prímeria, ktoré uznáva súčasné línie bojiska, uvádza britský Telegraph s odvolaním sa na ruské zdroje. Podľa zasvätených informácií z Putinovho najbližšieho okolia vraj Putin nie je spokojný s pokusmi Západu narušiť rokovania. Túto informáciu zverejnila tlačová agentúra Reuters. Putina vraj navyše rozčuľuje rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vylúčiť ďalšie rokovania o prímerí.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 820 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Rusko nechce večnú vojnu

„Putin môže bojovať tak dlho, ako to bude potrebné, ale Putin je pripravený aj na prímerie – na zmrazenie vojny,“ citovala agentúra Reuters jedného zo zdrojov, vysokého ruského predstaviteľa, ktorý spolupracoval so šéfom Kremľa. Putinov hovorca Dmitrij Peskov opakovane zdôraznil, že Rusko je otvorené rokovaniam o prímerí. Podľa Peskova sa krajina nesnaží o „večnú vojnu“.

Myslí to vážne?

Teraz je otázne, nakoľko vážna je údajná túžba po prímerí. Len minulý týždeň bol položený základný kameň vymenovania ekonóma Andreja Belousova za ruského ministra obrany, čo je podľa expertov vnímané ako pokus pripraviť ruskú ekonomiku na trvalý vojnový stav s cieľom vyhrať dlhotrvajúci konflikt.

Zdroje však uviedli, že Putin, ktorý bol v marci opätovne zvolený na nové šesťročné funkčné obdobie, by radšej využil súčasnú dynamiku Ruska na to, aby dal vojnu za hlavu. Priamo k novému ministrovi obrany sa nevyjadrili.

Na základe svojich vedomostí o rozhovoroch vo vyšších vrstvách Kremľa dva zo zdrojov uviedli, že Putin veril, že predchádzajúce úspechy vo vojne stačili na predaj víťazstva ruskému ľudu.

Veľký otáznik nad mierovou konferenciou

Ukrajina medzitým niekoľko týždňov vedie kampaň za účasť medzinárodného spoločenstva na švajčiarsko-ukrajinskej mierovej konferencii v polovici júna.

Stretnutie má prebiehať na úrovni hláv štátov a vlád. Rusko však pôvodne deklarovalo, že sa na dvojdňovom stretnutí pri Lucerne nezúčastní. Švajčiarsko tiež neposlalo oficiálnu pozvánku do Ruska.

Zatknutý za špionáž pre Rusko

Rumunsko medzitým podľa rumunských prokurátorov zatklo osobu obvinenú z vlastizrady a špionáže pre Rusko. Podozrivý údajne strávil viac ako dva roky zhromažďovaním vojenských informácií a fotografovaním vojenskej techniky a pohybu personálu v pohraničnej oblasti s Ukrajinou. Túto informáciu vraj odovzdal diplomatom na ruskej ambasáde v Bukurešti. Rumunský súd povolil zadržanie podozrivého na 30 dní, kým bude pokračovať vyšetrovanie trestného činu.