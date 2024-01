Mrazivé počasie v noci skomplikovalo dopravu, vlak do Poľska meškal 12 hodín

(Zdroj: Železničná spoločnost Slovensko - Národný dopravca)

PRAHA - Mrazivé počasie v noci z pondelka na utorok skomplikovalo dopravu najmä na juhu Moravy a Vysočiny. V Brne a okolí spôsobila problémy poľadovica, v Olomouckom kraji namrzlo trakčné vedenie. Spôsobilo to meškanie či úplné odrieknutie niektorých vlakov. Informuje stanica ČT24.

Ľadovica, ktorá v okolí Olomouca pokryla aj trakčné vedenie, spôsobila niekoľkohodinové meškanie desiatok vlakov. Najdlhšie čakal spoj spoločnosti Regiojet do Poľska. Na hlavnej olomouckej vlakovej stanici stál asi 12 hodín. Cestujúci v ňom podľa ČT24 smerujú prevažne na Ukrajinu.

archívne video

Dopravná nehoda v Bratislave. Vlak sa zrazil s autom. (Zdroj: Tip čitateľa)

Pre poškodenie trolejového vedenia nejazdili ani niektoré električkové spoje v Brne a v celom juhomoravskom kraji mali meškania aj autobusy. Polícia eviduje približne sto dopravných nehôd, zaobišli sa bez vážnejších zranení. Zdravotníci ošetrovali aj desiatky ľudí po páde na zľadovatených chodníkoch.

Podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo v noci v oblasti južnej Moravy a južnej Vysočiny okolo 10 mm mrznúcich zrážok, ľadovica tak bola podľa nich lokálne veľmi výrazná. V utorok vydali ďalšiu výstrahu pred ľadovicou a tiež silným vetrom. Mrznúce zrážky očakávajú na väčšine Moravy a Sliezska, a to až do stredy dopoludnia. Silný západný až severozápadný vietor s rýchlosťou v nárazoch okolo 70 km/hod by mal byť v stredu na väčšine územia ČR.