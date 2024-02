Vlak na východe zramoval osobné auto! FOTO z miesta zrážky: Pri 18-ročnej vodičke stáli všetci svätí

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

"Dnes, skoro ráno, šoférovala 18-ročná vodička auto v Haniske pri Prešove smerom na Košice, keď pri prejazde železničným priecestím, v tom čase riadeným svetelnou signalizáciou, došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke s osobným vlakom, ktorý v tom čase smeroval z Prešova do Košíc," uviedla polícia. V dôsledku tejto zrážky došlo k uzávierke železničnej trate na nevyhnutnú dobu. "Okolnosťami a príčinami dopravnej nehody sa zaoberáme. V prípade bolo začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecné ohrozenie," dodali.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Ako uvádza, dôvodom je stret vlaku iného dopravcu s motorovým vozidlom na priecestí. Podľa portálu tvnoviny.sk si vodička osobného auta idúca z Prešova do Košíc pravdepodobne na železničnom priecestí včas nevšimla zvukovú a svetelnú signalizáciu. Jej vozidlo nabral prichádzajúci vlak a odhodil ho do stĺpu so semaforom. Auto skončilo zdemolované, rovnako tak aj semafor. Vodička našťastie podľa informácií portálu vyšla z auta sama a neutrpela žiadne vážnejšie zranenia.

Vec prešetruje políca. Ľudia, ktorí čakali na neďalekej zastávke autobusu uviedli, že signalizácia sa spustila len krátko predtým, ako prišiel vlak, je tak možné že vodička nemala dosť času zareagovať.

archívne video

Hasiči a polícia odpratávajú auto po nehode v bratislavskom Ružinove (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)