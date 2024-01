Politici na Slovensku sa možno vrátia k debate o voľbe prezidenta poštou, tvrdí Brocková

Na snímke zľava slovenská veľvyslankyňa v ČR Ingrid Brocková, riaditeľ právnej a konzulárnej sekcie Ministerstva zahraničných vecí (MZV) ČR Martin Smolek a splnomocnenec pre krajanské záležitosti MZV ČR Jiří Krátký (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Návrh o tom, aby sa korešpondenčná voľba na Slovensku vzťahovala aj na prezidentské voľby, nemal v roku 2022 dostatočnú politickú podporu. Je dosť možné, že sa k téme politici opäť vrátia. Spravodajkyni TASR to povedala slovenská veľvyslankyňa v ČR Ingrid Brocková, ktorá v pondelok na českom ministerstve zahraničných vecí hovorila o skúsenosti Slovenska s korešpondenčnou voľbou.

"Výsledky volieb z dôvodu zavedenia voľby poštou neboli nikdy spochybňované a nebola spochybňovaná legitimita volebného výsledku," obhajovala zavedenie korešpondenčnej voľby na Slovensku Brocková.

Slovensko korešpondenčnú voľbu zaviedlo v roku 2006. "V súlade s ústavou takto poskytujeme právo občanom žijúcim a zdržiavajúcim sa v zahraničí zúčastňovať sa na riadení vecí verejných a zároveň je to aj pozitívne gesto voči našim občanom," vysvetlila veľvyslankyňa. Záujem o tento typ voľby je podľa nej medzi Slovákmi veľký. V roku 2006 volilo zo zahraničia približne 3 800 slovenských občanov, v roku 2023 viac než 58 700, pričom o možnosť voliť požiadalo takmer 73-tisíc ľudí.

V prezidentských voľbách však Slováci týmto spôsobom voliť nemôžu. Český návrh, naopak, zahŕňa aj voľby hlavy štátu. "Čo sa týka prezidentských volieb, taká úvaha bola v roku 2022 v parlamente diskutovaná, ale na schválenie nebola dostatočná politická vôľa. Je dosť možné, že sa k tomu vrátime, aby ľudia, ktorí žijú v zahraničí mali možnosť zúčastňovať sa na prezidentských voľbách," myslí si Brocková.

Na snímke zľava slovenská veľvyslankyňa v ČR Ingrid Brocková, riaditeľ právnej a konzulárnej sekcie Ministerstva zahraničných vecí (MZV) ČR Martin Smolek, splnomocnenec pre krajanské záležitosti MZV ČR Jiří Krátký a hovorca MZV ČR Daniel Drake (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Českí poslanci začali minulý týždeň v prvom čítaní rokovať o návrhu novely zákona, ktorá by pre Čechov v zahraničí zaviedla možnosť voliť poštou vo voľbách do Poslaneckej snemovne, Európskeho parlamentu a tiež v prezidentských voľbách. Opozícia návrh odmieta a tvrdí, že korešpondenčná voľba by ohrozila demokraciu. Obáva sa tiež ohrozenia záruky tajnosti pri voľbe. Naopak, pre vládu je presadenie tejto zmeny prioritou.

Brocková na výhrady českej opozície reagovala tým, že aj Slovensko od zavedenia voľby poštou muselo "vychytať chyby". "Každé voľby priniesli nejakú novú skúsenosť a tým, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú záujem voliť, tak sme ten systém museli nastaviť inak," povedala veľvyslankyňa. Zároveň však zdôraznila, že práve nový zdigitalizovaný systém garantuje všetky ochranné prvky a zásadné princípy volieb.