MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási ďalšie dronové útoky: Cieľom Kyjeva je získať kontrolu nad vzdušným priestorom

Na snímke poškodená obytná budova po ruskom raketovom útoku v Charkove 17. januára 2024. (Zdroj: TASR/Kharkiv Regional Administration via AP)

NEW YORK/KYJEV - Intenzívne raketové a dronové útoky ruskej armády na Ukrajinu v uplynulých týždňoch prudko zvýšili počet mŕtvych a zranených civilistov, v decembri zahynulo viac ako 100 ľudí a ďalších takmer 500 utrpelo zranenia. Uviedla to v utorok misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine. Informuje o tom správa z agentúry AP.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 692

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 692 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

11:04 Hlavným cieľom Ukrajiny v tomto roku je získať kontrolu nad svojím vzdušným priestorom, uviedol v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, informuje agentúra AFP.

10:51 Ukrajina i Rusko hlásili v stredu v ranných hodinách dronové útoky na svoje územie, informuje DPA. Vojenská správa ukrajinského prístavného mesta Odesa uviedla, že Rusko tam spustilo novú vlnu útokov dronov, v dôsledku ktorých bolo poškodených viacero obytných domov. Zranenia pritom utrpeli najmenej traja ľudia vrátane dvoch žien, uviedla vojenská správa na platforme Telegram.

9:58 Rusko otvorí volebné miestnosti pre svoje marcové prezidentské voľby v sídlach troch svojich diplomatických misií v Spojených štátoch, oznámil v stredu ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov. Informuje o tom agentúra AFP, ktorá pripomína, že vzťahy medzi Ruskom a USA sú v súčasnosti pre vojnu na Ukrajine na najnižšej úrovni od čias studenej vojny.

8:53 Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 19 z 20 útočných dronov Šáhed iránskej konštrukcie, ktoré v noci vyslalo k náletom Rusko, uviedlo dnes ukrajinské letectvo. V Odese úrady hlásia troch ranených po nálete bezpilotných lietadiel.

Rusi okrem vypustenia dronov odpálili z okolia Belgorodu dve rakety S-300 v smere na Charkov, dodalo letectvo. V Charkove úrady po ruskom útoku z utorkového večera hlásia jedného mŕtveho a 17 ranených. Ruské úrady naopak podľa médií tvrdia, že v noci protivzdušná obrana odvrátila dva ukrajinské útoky na Belgorodskú oblasť a zostrelila niekoľko dronov a rakiet vypálených z raketometov.

Na snímke kuchyňa v poškodenej obytnej budove po ruskom raketovom útoku v Charkove 17. januára 2024. (Zdroj: TASR/Kharkiv Regional Administration via AP)

6:54 Vlani v júli začal v Rusku platiť federálny zákon, ktorý umožňuje miestnym parlamentom rozhodovať o tom, ako naložiť s túlavými zvieratami. Podľa jeho autorov je cieľom ochrana ľudí pred útokmi pouličných psov. Ochrancovia zvierat však tvrdia, že úrady fakticky legalizovali hromadné zabíjanie túlavých zvierat. Zákon doteraz schválilo päť regiónov - Burjatsko, Altajská republika, Zabajkalský kraj, Magadanská a Astrachaňská oblasť. Napísal to ruský server Meduza, ktorý publikoval fotoreportáž z UlanUde od portálu Bereg o záchrane psov, ktorých dobrovoľníci urýchlene odvážajú preč.

6:40 Ruské úrady prevážajú z okupovaných ukrajinských území do Ruska aj seniorov, ktorých následne umiestňujú do takzvaných stredísk dočasného ubytovania a neskôr spravidla do domovov dôchodcov. Príbuzní po nich často pátrajú a snažia sa sprostredkovať ich návrat domov na Ukrajinu, čo je ale veľmi ťažké a bez pomoci dobrovoľníkov niekedy aj nemožné, napísal portál Nastojaščeje vremja.

6:39 Pri ruskom vzdušnom údere na ukrajinské mesto Charkov utrpelo zranenia 16 ľudí, dve ženy sú vo vážnom stave. Oznámil to dnes večer šéf oblastnej správy Oleh Synehubov na Telegrame. Podľa predbežných informácií ukrajinských úradov Rusi zasiahli centrum Charkova raketami S-300, píše BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Rusko tieto pôvodne protiletecké strely používa aj proti pozemným cieľom

6:20 Poľský prezident Andrzej Duda v utorok uistil svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského o pokračujúcej podpore Varšavy pre Kyjev. Obaja lídri na stretnutí v dejisku Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose hovorili aj o plánovanej návšteve poľského premiéra Donalda Tuska v Kyjeve. Informujú o tom správy z agentúr DPA a PAP.

Misia OSN zaznamenala nírast civilných obetí na Ukrajine

Misia OSN na Ukrajine informovala, že minulý mesiac zaznamenala 26,5 percentný nárast obetí a zranených civilistov na Ukrajine - zo 468 v novembri na 592 v decembri. Dodala, že niektoré údaje ešte čakajú na overenie, no nárast bude pravdepodobne ešte vyšší.

"Počet civilných obetí (mŕtvych a zranených) v roku 2023 neustále klesal, no vlna útokov z konca decembra a začiatku januára tento trend prerušila," povedala šéfka monitorovacej misie OSN Danielle Bellová.

Misia OSN na monitorovanie ľudských práv na Ukrajine uviedla, že overuje správy nedávnych intenzívnych dronových a raketových útokoch Ruska, ktoré zasiahli obytné oblasti na Ukrajine 29. decembra a pokračovali začiatkom januára - vyžiadali si 86 mŕtvych civilistov a ďalších 416 utrpelo zranenia.

Najväčší počet obetí pribudol 29. decembra a 2. januára

Podľa misie OSN došlo k najväčšiemu počtu obetí a zranených počas útokov, ktoré sa odohrali 29. decembra a 2. januára v mrazivom počasí. Dodala, že ruské rakety 4. januára zasiahli mesto Pokrovsk a neďalekú obec Rivne na východe Ukrajiny, kde pochovali dve rodiny – šesť dospelých a päť detí. Niektoré telá sa stále nenašli, priblížila.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 už bolo na Ukrajine potvrdených viac ako 10 200 mŕtvych civilistov vrátane 575 detí, povedala minulý týždeň Edem Wosornuová z Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).

Francúzsko poskytne Ukrajine ďalšie rakety

Európa nesmie dovoliť, aby Rusko na Ukrajine zvíťazilo, vyhlásil v utorok večer francúzsky prezident Emmanuel Macron. Oznámil, že Paríž poskytne Kyjevu ďalších približne 40 riadených striel dlhého doletu SCALP. Informuje o tom správa z agentúr AP.

"Nemôžeme nechať Rusko vyhrať a nesmieme to urobiť," povedal. Zároveň avizoval, že vo februári navštívi Ukrajinu. Francúzsko podľa jeho slov poskytne Kyjevu okrem rakiet SCALP aj "niekoľko stoviek bômb, na ktoré Ukrajinci čakajú".

Zobraziť galériu (4) Emmanuel Macron (Zdroj: TASR/AP Photo/Aurelien Morissard)

"Nechať Rusko vyhrať by znamenalo akceptovať, že sa nerešpektuje medzinárodné právo," uviedol Macron. Dodal, že Francúzsko pracuje na novej bilaterálnej bezpečnostnej dohode s Ukrajinou, ktorá bude oznámená počas jeho februárovej návštevy Kyjeva.

Novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu oznámil francúzsky prezident na tlačovej konferencii, na ktorej sa viac ako dve hodiny venoval množstvu domácich a medzinárodných problémov. Prvé strely SCALP poskytlo Francúzsko Ukrajine vlani v lete, informácia o počte dodaných rakiet však nebola zverejnená, pripomína AFP.

Paríž podporuje Kyjev vojensky aj diplomaticky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, hoci podľa kritikov by mohol urobiť v tomto smere ešte viac. Z údajov parlamentnej správy z novembra vyplýva, že Paríž dosiaľ poskytol Kyjevu pomoc vo výške 3,2 miliardy eur.