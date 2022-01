Biely dom je plný Bidenových ľudí! Zamestnal v ňom množstvo svojich známych, podobne ako Trump

Donald Trump si po čase uvedomil, že asi spravil chybu, keď dosadil na vládne pozície ľudí zo svojho blízkeho okolia, píše Forbes. Z bodyguarda sa stal šéf ochranky Oválnej pracovne, realitný právnik sa stal diplomatom pre oblasť Blízkeho východu, asistent sa dostal na oddelenie rozvoja miest a dcéra Ivanka Trump sa stala hlavnou poradkyňou prezidenta USA.

Zdroj: SITA/AP/Keith Srakocic

Joe Biden si ale priviedol do vlády ešte viac svojich ľudí. Sú ich takmer tri desiatky vrátane štyroch, ktorí predtým spolupracovali s prezidentovými neziskovými organizáciami Biden Foundation, Biden Cancer Initiative, Biden Institute na University of Delaware a Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement na University of Pennsylvania. Všetky vznikli ešte počas jeho pôsobenia ako viceprezidenta Baracka Obamu. Na rozdiel od Trumpovho kabinetu, Biden si aspoň priviedol takých, ktorí už boli v politike ostrieľaní. "Moja veľká námietka voči Trumpovej administratíve sa v skutočnosti netýkala toho, že najal ľudí z Trump Organization. Viac to súviselo s ich kvalifikáciou v obore, či naozaj disponovali skúsenosťami relevantnými pre to, kvôli čomu prišli do vlády," hovorí Walter Shaub, bývalý riaditeľ amerického Úradu pre vládnu etiketu.

Antony Blinken

Mnohí z Bidenovho kabinetu sú jeho dlhoročnými spolupracovníkmi, keď s ním ťahali za jeden povraz ešte ako s americkým viceprezidentom. Vo všeobecnosti sa ich kariéra dá porovnať s tou, akú má dlhoročný poradca Antony Blinken. V Obamovej administratíve pôsobil ako námestník ministra zahraničných vecí. Počas Trumpovej vlády spoluzakladal poradenskú firmu WestExec Advisors a stal sa výkonným riaditeľom Penn Biden Center. Akonáhle sa Bidenovi podarilo dostať do prezidentského kresla, Blinken prevzal funkciu ministra zahraničia.

Zdroj: SITA - (Olivier Douliery/Pool via AP)

Niekoľko úradníkov pracovalo vo viacerých Bidenových organizáciách. Napríklad Brian McKeon pôsobil v rôznych funkciách národnej bezpečnosti ešte pod prezidentom Barackom Obamom a potom sa stal vedúcim Penn Biden Center a konzultantom Bidenovej nadácie. Keď sa Biden stal prezidentom, McKeon prijal prácu po boku Blinkena, kde pôsobí ako zástupca ministra zahraničných vecí. "Dostali sa sem pre znalosť zahraničnopolitických vzťahov. Navyše v minulosti už spolupracovali s terajším prezidentom Bidenom," upresnil hovorca rezortu.

Auburn's favorite nominee, Brian McKeon, delivers his opening statement. In his prepared remarks, he mentioned the support of his family, including his parents. pic.twitter.com/Xkgu5bJvlU — Robert Harding (@RobertHarding) March 3, 2021

Tí, ktorí sa do Bieleho domu dostali z Trump Organization, boli kritizovaní za ich nedostatok vládnych skúseností. Odborníci však majú výhrady aj voči niektorým Bidenovým ľuďom. "Nie je nezvyčajné, že prezidenti chcú po boku niekoho blízkeho, komu dôverujú. Myslím, že väčšie obavy nastanú vtedy, keď vás situácia núti hľadať iné formy spojenia, akým je napríklad Blinken a WestExec," hovorí Shaub. WestExec Advisors sa špecializuje na klientské poradenstvo pomocou geopolitickej a politickej expertízy. Shaub a ďalší kritizovali túto spoločnosť za tieňový lobing. WextExec, ktorá spolupracovala s firmami vrátane Blackstone, Facebook, Softbank a Uber, sa ku kritike doteraz nijak nevyjadrila.

Zdroj: SITA/Jim Lo Scalzo/Pool Photo via AP

Amber Macdonaldová, koordinátorka pre styk s verejnosťou v Bielom dome, dostala kompenzáciu od Biden Foundation a Biden Cancer Initiative prostredníctvom firmy, ktorú sama vlastní. Okrem toho jej bola poskytnutých viac ako 5000 dolárov od Giacoppa, jednej z dvoch korporácií, ktoré Joe a Jill Bidenovci používali na kontrolu príjmov z rôznych verejných zdrojov. "Všetci títo zamestnanci Bieleho domu majú roky, ak nie desaťročia, skúseností v rámci vlády aj mimo nej a sú plne kvalifikovaní na to, aby robili prácu v mene amerického ľudu," uviedol hovorca Bieleho domu, ktorý tiež poznamenal, že niektorí z menovaných pracovali v Bidenových neziskových organizáciách dobrovoľne a bez akejkoľvek finančnej odmeny.

Tradícia, ktorá pochovala Trumpa?

Spolupráca medzi Bidenovými organizáciami a Bielym domom je v súlade s dlhoročnou tradíciou Washingtonu. Často sa najímajú ľudia, ktorých prezidenti poznajú a ktorí s nimi v minulosti spolupracovali. "Pre prezidentov a vyšších vládnych predstaviteľov je celkom typické, že si dôkladne vyberajú blízkych ľudí, ktorých potom obsadzujú na jednotlivé pozície," hovorí generálny riaditeľ Partnership for Public Service Max Stier. "Ak sa pozriete aj na iných prezidentov, majú tendenciu vytvárať zo svojich ľudí akúsi sieť, v ktorej sa potom len presúvajú z jednej pozície na inú. Typickým príkladom je manželka bývalého šéfa Bieleho domu Hillary Clintonová." Trump teda len nasledoval známy zaužívaný model. Hlavný rozdiel medzi súčasným a bývalým prezidentom je v tom, že ľudia, ktorých Trump poznal z pôsobenia v biznise a obsadzoval ich na dôležité posty v Bielom dome, nemali veľa skúseností s riadením štátu.