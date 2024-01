Biely dom odmietol výzvy republikánov na odstúpenie ministra obrany

Lloyd Austin (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

WASHINGTON - Biely dom v pondelok odmietol výzvy republikánov, ktorý požadujú odstúpenie amerického ministra obrany Lloyda Austina za to, že o svojej súčasnej hospitalizácii informoval až po niekoľkých dňoch.

"Prezident (USA Joe Biden) má plnú dôveru v ministra Austina. Najdôležitejšie je, aby sa uzdravil a vrátil sa do Pentagónu." uviedla tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierrová.Republikáni vyzývajú šéfa Pentagónu Austina, aby rezignoval na svoju funkciu po tom, ako sa ukázalo, že Biden ani Biely dom niekoľko dní nevedeli o jeho hospitalizácii súvisiacej s bližšie nešpecifikovaným zdravotným problémom.

Lloyd Austin (Zdroj: SITA/AP Photo/Roman Koksarov, File)

"Nemáme žiadne plány... okrem toho, aby minister Austin zostal na svojom poste a pokračoval vo výkone vedúcej funkcie, ktorú vykonáva," povedal hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby s tým, že sa plánujú zaoberať tým, či je potrebné upravovať platné služobné postupy, aby k podobnej situácii opäť nedošlo.Kirby tiež spresnil, že Austin sa už vrátil k svojim pracovným povinnostiam, ktoré vykonáva z vojenskej nemocnice Waltera Reeda na predmestí Washingtonu. Nepriblížil, či má prezident Biden bližšie informácie týkajúce sa ministrovho zdravotného stavu.

Pentagón čakal až do piatku večera, aby oznámil, že 70-ročný Austin bol štyri dni predtým hospitalizovaný "pre komplikácie po nedávnom plánovanom lekárskom zákroku". Podľa AFP tým bol porušený štandardný služobný protokol, a to práve v čase pokračujúceho konfliktu na Blízkom východe."Uznávam, že som mohol lepšie zabezpečiť, aby bola verejnosť primerane informovaná. Zaväzujem sa, že to budem robiť lepšie," uviedol Austin v sobotňajšom vyhlásení.