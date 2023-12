Maďarsko neratifikuje žiadosť Švédska o vstup do NATO ako posledné, uviedol švédsky minister zahraničných vecí

(Zdroj: Twitter/STForeignDesk)

ŠTOKHOLM - Maďarsko zopakovalo svoj prísľub, že nebude poslednou členskou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá ratifikuje žiadosť Švédska o vstup do NATO. Uviedol to v utorok švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström, ktorý sa v pondelok stretol so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom. Informuje o tom agentúra Reuters.