MIMORIADNE Slovákov v Alpách zasypala lavína: O život prišiel jeden muž (†40)

Muži vo veku 33 a 40 rokov boli podľa rakúskej polície na výlete na lyžiach, keď ich vo výške zhruba 2 700 metrov nad morom zasiahla lavína. Mladšieho z dvojice lavína nezavalila úplne, a tak sa mu zhruba po hodine podarilo vyslobodiť. Pešo došiel k horskej stanici, odkiaľ okolo 15.40 h zavolal záchranárov. S bližšie nešpecifikovanými zraneniami potom muža dopravil vrtuľník do nemocnice v meste Lienz.

Na mieste zasahovali alpskí policajti, 44 členov horskej služby, 5 pátracích psov, vrtuľníky aj hasiči so špeciálnym svetlometom. Druhého z mužov napokon objavili záchranári v hĺbke dvoch metrov pod snehom, odkiaľ ho dostali okolo 17:10. Aj keď sa ho pokúšali oživiť, nepodarilo sa im to. Obaja slovenskí turisti boli vybavení lavínovým vysielačom a batohom na lavínový airbag.

Dvaja turisti prišli o život pri páde lavíny v talianskych Alpách pri hraniciach so Švajčiarskom, oznámili v nedeľu talianski záchranári. Informuje o tom správa z agentúry AP. Lavína sa spustila vo výške približne 2200 metrov v masíve Formazza v talianskom regióne Piedmont, uviedol hovorca talianskej horskej záchrannej služby Federico Catania.

The bodies of two hikers have been found in the Italian Alps near Switzerland after they were struck by an avalanche.



