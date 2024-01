Ťažká strata pre pýchu ruského letectva: Ukrajinský útok zničil dve veliteľské lietadlá

Ruské lietadlo Il-22M (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Ukrajinské sily hlásia, že zostrelili dve najvzácnejšie a najcennejšie veliteľské lietadlá Ruska. Ale ako je to možné?

Ukrajinské sily protivzdušnej obrany zostrelili v nedeľu dve lietadlá ruského letectva, vrátane lietadla včasnej výstrahy Beriev A-50 a lietadla veliteľského stanovišťa Iľjušin Il-22. Informuje o tom Forbes s odvolaním sa na ukrajinské zdroje.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 690 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa Kyiv Independent bolo Il-22, vrtuľové lietadlo, ktoré môže prepraviť až 10 ľudí a ktoré sa používa na prenos rádiových signálov a koordináciu frontových operácií, zasiahnuté blízko Azovského mora. Údajný zvukový záznam posádky žiadajúcej okamžitú lekársku pomoc a palebnú podporu zverejnil ukrajinský rozhlas RBC.

Ruské letectvo prišlo o vzácne lietadlá

Zostrely sú obzvlášť pozoruhodné, pretože ruskému letectvu zostalo iba 30 Il-22 a ich variantov po strate jedného z týchto cenných lietadiel skupinou Wagner v júni v západnom Rusku. Lietadlá včasnej výstrahy Beriev sú ešte vzácnejšie.

A-50, ruský ekvivalent amerického Boeingu E-3 včasného varovania, má radarovú kupolu, ktorá dokáže lokalizovať lietadlá v okruhu až 250 míľ. 15-členná posádka A-50 monitoruje nepriateľské lietadlá a koordinuje lety spriatelených lietadiel. Podľa Forbesu má ruské letectvo už len deväť A-50M a modernizované A-50U.

Ak by Ukrajina skutočne zasiahla Il-22 aj A-50, bola by to pre ruské letectvo najhoršia rana od rozšírenia vojny Ruska proti Ukrajine pred 23 mesiacmi.

Elektronické útoky oslabujú ruskú protivzdušnú obranu

Vynára sa otázka, ako to bolo možné. Najlepšie ukrajinské systémy protivzdušnej obrany, americký Patriot PAC-2, dokážu zasiahnuť ciele na vzdialenosť 90 míľ. Typicky A-50 a Il-22 pracujú na samom okraji tohto rozsahu. Veliteľské lietadlo však zrejme malo problém prekonať elektromagnetické rušenie. Správa z roku 2022 z Royal United Services Institute v Londýne, ktorú napísali Justin Bronk, Nick Reynolds a Jack Watling, naznačuje, že A-50 môže byť relatívne ľahko ovplyvnený elektronickými útokmi.