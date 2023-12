Počet obyvateľov Zeme stúpol tento rok o 75 miliónov: Na Nový rok presiahne 8 miliárd

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Počet obyvateľov Zeme sa za uplynulý rok zvýšil o 75 miliónov a na Nový rok 1. januára 2024 presiahne osem miliárd. Vo štvrtok to potvrdili údaje zverejnené Americkým úradom pre sčítanie ľudu (USCB). Správu sme prevzali z tlačovej agentúry AP.

Celosvetová miera nárastu v počte obyvateľov bola vlani tesne pod jedným percentom. Na začiatku roka 2024 sa celosvetovo očakáva 4,3 narodení a dve úmrtia každú sekundu, ukazujú údaje amerického úradu pre sčítanie ľudu. V USA za uplynulý rok pribudlo 1,7 milióna ľudí a na Nový rok bude mať táto krajina 335,8 milióna obyvateľov.

Najpomalšie pribúdajúce obyvateľstvo

Ak bude súčasné tempo pokračovať do konca desaťročia, dvadsiate roky 21. storočia môžu byť dekádou s najpomalšie pribúdajúcim obyvateľstvom v dejinách USA a prinesú mieru nárastu necelé štyri percentá za vyše desaťročné obdobie - od roku 2020 do roku 2030. Povedal to demograf z amerického Brookingsovho inštitútu William Frey.

Populáciu pred poklesom bude chrániť imigrácia

Zatiaľ desaťročím s najpomalšie pribúdajúcim obyvateľstvom bola dekáda po Veľkej hospodárskej kríze v 30. rokoch 20. storočia, keď miera nárastu dosiahla 7,3 percenta. "Samozrejme, nárast sa možno trochu zvýši, keďže opúšťame pandemické roky. Ale stále bude ťažké dostať sa k 7,3 percenta," uviedol Frey. Spojené štáty budú podľa očakávaní na začiatku roka 2024 zaznamenávať jedno narodenie každých deväť sekúnd a jedno úmrtie každých 9,5 sekundy. Populáciu však pred poklesom bude chrániť imigrácia. Čistá migrácia zo zahraničia pridá k obyvateľstvu USA jednu osobu každých 28,3 sekundy. Kombinácia narodení, úmrtí a čistej migrácie zo zahraničia zvýši počet obyvateľov USA o jednu osobu každých 24,2 sekundy.