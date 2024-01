Strach z jadrovej vojny rastie: Putinov spojenec pohrozil červeným tlačidlom

Putinov spojenec Sergej Mironov (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Strach z Putinovho útoku na NATO je všadeprítomný od začiatku vojny na Ukrajine. Teraz spojenec Putina opäť vyvoláva paniku z jadrovej vojny a opäť sa vyhráža Západu „červeným tlačidlom“. Môže za to zverejnená správa NATO. Dôjde k eskalácii?

Od začiatku vojny na Ukrajine pred takmer dvoma rokmi sa v médiách a na sociálnych sieťach opakovane špekuluje o možnom jadrovom údere z ruskej strany. Počas invázie Vladimir Putin a jeho spojenci opakovane hovorili smerom k Západu výhražné slová a zdôrazňovali jadrovú prevahu Ruska.

Vladimir Putin vyvoláva obavy z tretej svetovej vojny

Odvtedy je strach z tretej svetovej vojny všadeprítomný medzi ľuďmi na celom svete. Pretože Rusko má 5 889 jadrových hlavíc. Dosť na niekoľkonásobné zničenie sveta. Pre porovnanie: USA majú druhý najväčší jadrový arzenál na svete s 5 244 jadrovými hlavicami. Na treťom mieste nasleduje Čína s iba 410 jadrovými hlavicami. (Zdroj Statista, k januáru 2023).

Putinov spojenec pohrozil jadrovým útokom

Spojenec Vladimira Putina v súčasnosti opäť vyvoláva paniku z ruského jadrového útoku. Ako informuje „Newsweek.com“, ruský politik Sergej Mironov, predseda strany Spravodlivé Rusko, vyslal slová varovania Západu. Dôvodom Mironovových jadrových hrozieb bola správa v denníku „Bild“, že nemecký Bundeswehr sa v súčasnosti pripravuje na ruský útok na NATO. V správe "Bild" sa tiež uvádza, že napätie medzi Ruskom a NATO od februára do decembra môže viesť k "hraničným konfliktom" v takzvanom "suwalkskom koridore" medzi Bieloruskom a Kaliningradom pozdĺž poľsko-litovskej hranice.

Táto vojnová prognóza zrejme vyvolala u Sergeja Mironova veľa nevôle. Ruský politik pre „Newsweek.com“ povedal, že podľa jeho názoru jediným cieľom tejto správy bolo zasiať „paniku“ a „protiruskú hystériu“ v Európe. Dokonca špekuloval, že by to mohla byť túžba niektorých Nemcov vrátiť sa do východopruskej ríše. Myslí sa tým predruský štatút Kaliningradu. Kaliningrad, predtým nazývaný Königsberg, bol súčasťou Nemeckej ríše a pripojil sa k Sovietskemu zväzu prostredníctvom Postupimskej dohody z 1. augusta 1945.

Ruský politik varuje NATO pred útokom a hrozí odvetou

Kaliningrad je jedným zo strategicky najcitlivejších regiónov Ruska, keďže z troch strán hraničí s členskými štátmi NATO. Je tiež základňou pre Baltskú flotilu medzi Poľskom a Litvou. „Akýkoľvek pokus zablokovať alebo dokonca zaútočiť na Kaliningradskú oblasť nevyhnutne povedie k vojenskému stretu s Ruskom,“ pokračoval Sergej Mironov. Ruský politik prirovnal Kaliningrad k akejsi červenej čiare alebo „skôr červenému gombíku“. Ak sa NATO odváži ďalej do tohto regiónu, „Západ nevyhnutne prinúti Rusko prijať odvetné opatrenia“. „Ako jadrová veľmoc využije všetky dostupné sily a prostriedky na obranu svojho územia,“ povedal Mironov.