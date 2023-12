Prezidentské voľby v Rusku sa blížia: Na post kandiduje neuveriteľný počet uchádzačov, víťaz je už vopred jasný

Vladimir Putin (Zdroj: Getty Images)

V Rusku bude v marcových prezidentských voľbách kandidovať viac ako 30 kandidátov. Oznámila to predsedníčka Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilová podľa utorkovej správy tlačovej agentúry Tass. "Samozrejme, že predvolebná kampaň bude vysoko konkurenčná, pretože je zrejmé, že kandidátov bude viac," povedala Pamfilová. "V každom prípade je už viac ako 30 uchádzačov, ktorí chcú kandidovať."

Minulú sobotu bola z volieb vylúčená bývalá televízna novinárka Jekaterina Duncová. Pamfilová to zdôvodnila chybami v žiadosti o prijatie za kandidátku. Bývalá novinárka sa zasadzovala za ukončenie vojny na Ukrajine a prepustenie politických väzňov.

Žiadny opozičný kandidát nebude pripustený

Kritici považujú tieto prezidentské voľby za falošné, ich cieľom je len legitimizovať ďalšie funkčné obdobie úradujúceho Vladimíra Putina. Sťažujú sa, že žiadny skutočný opozičný kandidát nebude môcť kandidovať vo voľbách.

Putin sa prvýkrát stal prezidentom na prelome rokov 1999/2000, keď nahradil Borisa Jeľcina. Odvtedy určoval politiku Ruska, hlavne ako prezident. Predsedom vlády bol v rokoch 2008 až 2012, keďže ústava predpokladala len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia prezidenta. V tom čase si vymenili pozície s Dmitrijom Medvedevom. Začiatkom roku 2020 však došlo k zmene ústavy, aby sa počet Putinových období v úrade vynuloval. 71-ročný muž teda môže opäť kandidovať v roku 2024.