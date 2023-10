Kremeľ berie vážne hrozby Rigy o zablokovaní prístupu ruských lodí k Baltu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Johan Nilsson/TT via AP)

MOSKVA - Kremeľ berie vážne hrozby Lotyšska, že v dôsledku poškodenia plynovodu Balticconnector, ktorý vedie po morskom dne, by malo NATO v prípade potvrdenia účasti Moskvy na incidente zablokovať ruským lodiam prístup do Baltského mora. Podľa agentúry Reuters to v pondelok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že takéto vyhrážky sú pre Rusko neprijateľné.