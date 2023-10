VOĽBY v POĽSKU Šéf opozície Tusk tvrdí, že vláda populistov sa skončila

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP. "Toto pochmúrne obdobie je preč, vláda PiS sa skončila," povedal bývalý šéf Európskej rady (ER) svojim priaznivcom a dodal, že "Poľsko zvíťazilo, demokracia zvíťazila" po tom, ako exit polly naznačili, že opozičné strany budú mať väčšinu nad PiS. PiS však zostáva podľa prognóz najsilnejšou politickou silou aj po nedeľňajších voľbách, ale tri opozičné strany už oslavovali možnosť, že by mohli zostaviť novú vládu.

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Podľa exit pollov, ktoré v nedeľu večer uskutočnil inštitút Ipsos, získala nacionalistická konzervatívna strana PiS premiéra Mateusza Morawieckého 36,8 percenta hlasov. Na druhom mieste skončila opozičná liberálna Občianska koalícia (KO) bývalého premiéra Donalda Tuska s 31,6 percentami. Prognózy predpovedali PiS 200 kresiel v novom parlamente, čo je menej ako väčšina 231 zo 460 kresiel.

Jediným možným koaličným partnerom PiS je ultrapravicová Konfederácia Sloboda a nezávislosť. Podľa prognóz však toto zoskupenie získalo len 6,2 percenta, čo by predstavovalo 12 mandátov, a teda príliš málo na vládnu väčšinu.Konfederácia navyše v predvolebnej kampani opakovane zdôrazňovala, že si neželá spojenectvo s PiS. Podľa prognóz by opozičná KO mala mať 163 kresiel. Mohla by vytvoriť koalíciu s kresťansko-konzervatívnou Treťou cestou (13 percent) a ľavicovou alianciou Ľavica (8,6 percenta). Aliancia troch strán by mala spolu 248 poslancov a väčšinu v parlamente.

Donald Tusk (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

Líder opozície Tusk sa preto už večer považoval za víťaza: "Ešte nikdy som sa tak netešil z druhého miesta. Poľsko zvíťazilo, demokracia zvíťazila, toto je koniec vlády PiS," povedal Tusk počas volebnej noci. Líder PiS Jaroslaw Kaczynski povedal, že čakajú na ďalší vývoj udalostí. Pomer síl v parlamente sa ešte môže zmeniť o nuansy niekoľkých percentuálnych bodov v prospech menších strán. Očakáva sa, že zostavenie vlády bude trvať dlho.