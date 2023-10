Poľská vláda varovala pred dezinformáciami pre falošné predvolebné smsky

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Poľsko čakajú túto nedeľu parlamentné voľby. Text falošných správ vyzýval Poliakov, aby volili vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS). "Dôchodcom poskytneme pohreby zadarmo," stálo v správach. PiS poprela, že by v rámci predvolebnej kampane niečo také sľúbovala a Poliakov vyzvala, aby tieto sms správy ignorovali.

Zámer nie je jasný

Zámer takýchto správ nie je jasný, píše AP. Poľská vláda už ponúka čiastočnú kompenzáciu nákladov na pohreby, no zaplatenie celej sumy nikdy nebolo predmetom predvolebnej kampane. Podľa odborníka na kyberbezpečnosť Lukasza Olejnika možno išlo o zlý vtip alebo trolling. "Žiadna normálna strana by svojim voličom také správy neposielala," povedal. Takéto správy by mohli PiS skôr poškodiť, pretože sa dajú chápať aj ako výzva na skoré úmrtie niektorých občanov, domnieva sa Olejnik.

V každom prípade by však takéto správy mohli potencionálne ovplyvniť voľby, upozorňuje AP. Vysokopostavený bezpečnostný predstaviteľ poľskej vlády Stanislaw Žaryn falošné správy označil za "súčasť ruskej operácie zameranej proti poľským voľbám".