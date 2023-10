ANO chce vláde vysloviť nedôveru: Odovzdalo podpisy na mimoriadnu schôdzu

Bývalý český premiér Andrej Babiš (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

ANO tento krok zdôvodnilo tým, že Fiala odmieta odvolať ministra vnútra Víta Rakušana. Tomu hnutie vyčíta, že v minulosti používal šifrovaciu mobilnú aplikáciu, akú mali aj obvinení v korupčnej kauze Dozimetr, týkajúcej sa manipulácie s verejnými zákazkami na pražskom magistráte.

Babiš: Najväčší odpad je, keď ľudia zneužijú choré deti proti politikom (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Predsedníčka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová vo štvrtok uviedla, že minister vnútra, ktorý má pod sebou políciu a civilnú rozviedku, za takýchto okolností nemôže zostať vo funkcii. Pripomenula, že Rakušan je súčasne šéfom hnutia STAN, "kde prerástla až do najvyšších poschodí politiky kauza Dozimetr".

Pod žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze sa podpísalo všetkých 71 poslancov ANO. Podľa dohody grémia snemovne sa mimoriadna schôdza otvorí budúci týždeň v utorok. Rakušan označil výzvu ANO na jeho odvolanie za frašku. Opakovane sa ho zastal aj Fiala. Vlastníctvo šifrovaného telefónu podľa neho nie je nelegálne ani nemorálne a nemôže byť dôvodom na odvolanie člena vlády. Rakušan hovorí, že ho podporuje aj prezident Petr Pavel. "On mi tú podporu vyslovil. Ako som to čítal, aj z jeho pohľadu je to umelá téma," uviedol vo štvrtok minister.

Opozícia podľa neho len čakala na zámienku

Opozícia podľa neho len čakala na zámienku, aby mohla zvolať schôdzu o vyslovení nedôvery vláde. Poznamenal však, že to patrí k opozičnej práci a nie je to nič neobvyklé. "My na tej schôdzi chceme obhájiť dobrú prácu vlády," dodal.

Hnutie ANO prišlo s výzvami na odvolanie Rakušana po tom, ako denník Mladá fronta DNES informoval, že šéf rezortu vnútra používal šifrovaný telefón s aplikáciou CryptoCult. Takto šifrovaný mobil mal údajne aj bývalý minister školstva za STAN Petr Gazdík, ktorý vo funkcii skončil pre svoje kontakty s podnikateľom Michalom Redlom, známym z kauzy Dozimetr. Rakušan používanie telefónu vysvetlil tým, že pri zostavovaní vlády sa snažil chrániť pred možným odpočúvaním.