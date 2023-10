Vláda českého premiéra Petra Fialu prežila hlasovanie o vyslovení nedôvery

Dnešní hlasování hovoří jasně. Sněmovna potvrdila vůli voličů, kterou vyjádřili ve volbách, a potvrdila důvěru poslankyň a poslanců v moji vládu.



Jsem rád, že jsme mohli tyto dva dny využít k tomu, abychom představili to, co se nám podařilo a s čím jdeme do druhé poloviny…