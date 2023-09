McCarthy nariadil vyšetrovanie Bidena, môže viesť k impeachmentu

Americký prezident Joe Biden (Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON – Výbor americkej Snemovne reprezentantov začne vyšetrovanie, ktoré môže viesť k impeachmentu demokratického prezidenta Joea Bidena v súvislosti s obchodnými aktivitami jeho rodiny. Oznámil to v utorok republikánsky predseda snemovne Kevin McCarthy. Informujeme o tom s odvolaním sa na agentúry AP a DPA.

Šéf snemovne podporil vyšetrovanie po tlaku tvrdého pravicového krídla svojej strany, ktoré od neho žiada, aby zakročil voči Bidenovi. McCarthy vyhlásil, že podľa dozorného výboru Snemovne reprezentantov obklopuje rodinu Bidenovcov "kultúra korupcie". Republikáni skúmajú obchodné aktivity Bidenovho syna Huntera v zahraničí spred nástupu súčasného prezidenta do funkcie. Presvedčivé dôkazy o spojení aktivít Huntera Bidena s prezidentom však dosiaľ nenašli, pripomína AP.

Hlasovanie o začatí vyšetrovania

"Sú to obvinenia zo zneužívania moci, obštrukcie a korupcie, ktoré si zasluhujú ďalšie vyšetrovanie Snemovňou reprezentantov," povedal McCarthy. "Preto dnes dávam pokyn výboru snemovne, aby začala oficiálne impeachmentové vyšetrovanie prezidenta Joea Bidena." McCarthy nespresnil, či bude o začatí vyšetrovania hlasovať celá snemovňa, uviedol server The Hill, podľa ktorého by presadenie tohto kroku v pléne mohlo byť komplikované vzhľadom na odpor niektorých umiernených kongresmanov.

Biden nebol zapojený do obchodných aktivít svojho syna

Biely dom zdôrazňuje, že Joe Biden nebol zapojený do obchodných aktivít svojho syna. V utorok označil snahu o impeachment za politicky motivovanú a zameranú na podporu Bidenovho predchodcu Donalda Trumpa pred prezidentskými voľbami v roku 2024. "Republikáni v snemovni vyšetrujú prezidenta už deväť mesiacov a neobjavili žiadne dôkazy o previnení," uviedol hovorca Bieleho domu Ian Sams. Pripomenul, že Trump aktuálne čelí na súdoch štyrom žalobám.

Trump čelil impeachmentu ako prezident dvakrát

Impeachment je v USA ústavnou žalobou podanou na prezidenta alebo iného štátneho predstaviteľa. O obžalovaní rozhoduje Snemovňa reprezentantov a ako "súd", ktorý vynáša verdikt v podobe zbavenia funkcie, je horná kongresová komora Senát. V tej má v súčasnosti tesnú väčšinu Demokratická strana. Trump čelil impeachmentu ako prezident dvakrát, Senát ho však v oboch prípadoch obvinení zbavil.