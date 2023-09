Bidenova administratíva sa dohodla s Iránom: Otvorila tak cestu k prepusteniu Američanov

Antony Blinken (Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vydala všeobecnú výnimku pre medzinárodné banky na prevod zmrazených iránskych financií v hodnote šiestich miliárd dolárov z Južnej Kórey do Kataru bez obáv z amerických sankcií. Uvoľnila tak cestu k prepusteniu piatich amerických občanov zadržiavaných v Iráne a ako súčasť dohody súhlasila aj s prepustením piatich iránskych občanov zadržiavaných v Spojených štátoch, informuje správa agentúry AP.

Minister zahraničných vecí Antony Blinken podpísal dohodu koncom minulého týždňa, Kongres však bol o rozhodnutí informovaný až v pondelok, vyplýva z oznámenia, ktoré získala agentúra AP. Tento krok pravdepodobne vyvolá kritiku na adresu prezidenta Joea Bidena zo strany republikánov i ďalších v zmysle, že dohoda podporí iránsku ekonomiku v čase, keď Irán predstavuje rastúcu hrozbu pre americké jednotky a spojencov na Blízkom východe.

Ázijské banky sa nedostanú do konfliktu

Výnimka znamená, že európske, blízkovýchodné a ázijské banky sa nedostanú do konfliktu s americkými sankciami pri konverzii peňazí zmrazených v Južnej Kórei a ich prevode do katarskej centrálnej banky, kde budú zadržané pre Irán na nákup humanitárneho tovaru. Prevod šiestich miliárd dolárov bol kritickým prvkom dohody o prepustení väzňov, v rámci ktorej boli minulý mesiac štyria z piatich zadržiavaných Američanov prevezení z iránskych väzníc do domáceho väzenia. Piaty zadržaný sa už v domácom väzení nachádzal, spresňuje AP.