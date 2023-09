Zomrel uznávaný zoológ a spolutvorca legendárnych večerníčkov: Osudným sa mu stal výlet do Afriky

(Zdroj: pixabay)

Správu o úmrtí potvrdil jeho kamarát, šéf zoo v Jihlave Vladislav Jiroušek a Václav Chaloupek, s ktorým spolupracoval na večerníčkoch, o tragickej správe informoval český denník idnes.cz. Na svojom profile na Facebooku práve Václav Chaloupek napísal dojemné slová, s ktorými sa s milovaným kamarátom rozlúčil.

„Aleš Toman. Zrejme ste ho poznali. Je to ten zoológ Aleš, ktorý v seriáli Madla a Ťap hľadal na Šumave zablúdených zvieracích kamarátov. Poznali sme sa vyše 30 rokov. Aleš mi kedysi požičal malú vydru, Vydrýska, ktorý nás vlastne zoznámil. Natočiť večerníček o vydre bol nápad, ktorý sme dostali v rovnakom čase nezávisle od seba,“ spomína Chaloupek.

To včerejší ráno si budu dlouho pamatovat. Seděl jsem na brdském vrcholu Nad Maráskem, díval se na panorama Šumavy na... Posted by Václav Chaloupek on Saturday, September 9, 2023

Chaloupek ďalej spomína, ako spolu trávili čas v Botswane, Zimbabwe, Namíbii, JAR, ale aj v Egypte. „Pred niekoľkými rokmi pre mňa natáčal aj gorily v Ugande, v krajine, z ktorej sa nedávno vrátil a ktorá sa mu stala osudnou. Aleš bol úžasný kamarát, a to že sme sa nikdy nehádali bola skôr jeho zásluha. Pred časom som ho prehováral, aby so mnou šiel ešte raz natáčať, ale to už sa chystal do Ugandy,“ dodal Chaloupek.

Toman bol milovník afrického kontinentu, vyštudoval odbor Systematická biológia a ekológia na olomouckej Prírodovedeckej fakulte a ako zoológ pracoval v zoo v Jihlave a Plzni. Venoval sa ornitológii a ochrane a výskumu vydry riečnej. Afriku navštevoval od roku 1999 každý rok pri nakrúcaní série dokumentov, alebo ako sprievodca. Na poslednej ceste do Afriky sa nakazil maláriou a zomrel na komplikácie spojené s ochorením.