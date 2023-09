Kriminalisti potvrdili totožnosť ženy, ktorú našli na dne priehrady: Detaily výnimočne brutálnej vraždy!

Telo ženy na dne Skalpskej priehrady identifikovali ako Katarínu M. (†48). (Zdroj: Facebook/Policie ČR, Policie ČR)

archívne video

Muž zavraždil ženu. Jej ostatky zabalil do vriec a hodil do priehrady (Zdroj: Twitter/Polícia ČR )

V pražskej vile v Jevanoch sa vo februári tohto roku vraždilo. Ako informuje český Blesk, vrahom má byť muž (39), ktorý tam žil so svojim otcom a jeho priateľkou. Žena mal na účte väčší obnos peňazí, ktorý vrahovi úplne zatemnim mozog. Aby sa k nim dostal, zabil ju, rozrezal na niekoľko častí, zabalil do vriec a hodil z Živohošťského mosta na dno 44 metrov hlbokej Slapskej priehrady. Po incidente zmizlo z účtu Kataríny 1, 5 milióna českých korún (61 500 eur).

Po viac ako ôsmich mesiacoch sa českým kriminalistom podarilo za pomoci policajných psov telo obete vypátrať a vybrať von z vody.

Katarína pochádzala z Hořic na Jičínsku, ale v čase vraždy žila s priateľom a jeho synom v Jevanoch pri Prahe. "Všetko začalo oznámením o nezvestnej osobe, ktorá sa prestala ozývať svojmu obchodnému partnerovi, čo bolo neobvyklé," uviedol hovorca českej polície Jan Daněk, ktorý však meno poškodenej neuviedol.

Pátranie po nezvestnej Kataríne M. už bolo zastavené (Zdroj: Policie ČR)

Viac ako osem mesiacov

Polícia zaradila Katarínu M. do databázy ako nezvestnú až 15. mája, pričom jej blízki spozorovali, že problémy mohli nastať už začiatkom februára. Jej kamarátka uverejnila na sociálnej sieti Facebook príspevok so žiadosťou o pomoc. "Veľmi prosím o pomoc všetkých, ktorí poznáte Katarínu M. z Jevan či už osobne, alebo zo sociálnych sietí, kde bola až do druhého februára veľmi aktívna. Katka je moja kamarátka, no od začiatku februára tohto roku je nezvestná. Prosím o zdieľanie a hlavne o akékoľvek informácie, pokiaľ ste s ňou hovorili v čase, keď zmizla. Aj úplná maličkosť môže byť veľmi dôležitá," napísala v polovici mája.

Jihočeský kraj - Také krásné počasí má zásluhy na dnešním úspěšném cvičení IZS pod názvem"Otava 2023". Policisté cvičili společně s hasiči a záchranáři. Tématem byla záchrana tonoucích v řece Otavě ve Strakonicích. #policiejck pic.twitter.com/P5SxvRoDf1 — Policie ČR (@PolicieCZ) September 6, 2023

Katarína až do februára pravidelne každý deň zdieľala na Facebooku motivačné citáty, príspevky o psoch a fotografie vlakov, ktoré mali byť jej veľkou vášňou. Kamarátka ešte 28. augusta uviedla pod svoj príspevok z mája, že Katarína je stále nezvestná. Vo štvrtok 7. septembra k nemu doplnila, že "pátranie sa skončilo a bohužiaľ došlo k hroznej tragédii".

Pátranie po tele zavraždenej Katariny M. (†48) na hladine Slapskej priehrady (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Vraha čaká život za mrežami

Česká polícia uviedla, že nezvestnú ženu sa podarilo vypátrať, no jej stav už nebol zlučiteľný so životom. Totožnosť Kataríny M. potvrdila aj jej kamarátka. Obvinenému hrozí za tento brutálny čin 15 až 20 rokov za mrežami, prípadne výnimočný trest. Našli ho skrývať sa v pivnici v spomínanej vile v Jevanoch. Zadržanému mužovi následne oznámili obvinenia zo štyroch trestných činov, informuje Policie ČR.