Unikátny nález colníkov: Česká vodička (29) ukrývala vo vozidle Ukrajinca, po jeho odhalení začala robiť scény

Scény s českou vodičkou a Ukrajincom na hraničnom priechode Astei v Zakarpatskej oblasti (Zdroj: Facebook/Vitaliy Glagola)

ASTEI – Vojna na Ukrajine priniesla do života bežných ľudí rôzne opatrenia. Jedno z nich obmedzuje ukrajinských mužov, ktorí nesmú opustiť krajinu. Nie všetci ale majú odvahu chytiť do ruky zbraň a útočiť proti nepriateľovi. Mnohí muži utekajú z Ukrajiny za akýchkoľvek podmienok, len sa chcú dostať čo najďalej od vojny. Príkladom je aj situácia z ukrajinskej hranice, do kjtorej bola zapletená aj občianka Českej republiky.

archívne video

Bizarný pokus o prekročenie poľsko-ukrajinskej hranice (Zdroj: Youtube/ Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej)

V utorok 29. augusta krátko po polnoci sa na maďarsko-ukrajinskej hranici odohrala veľká dráma. Colníci na hraničnom priechode Astei v Zakarpatskej oblasti nemohli uveriť tomu, čo odhalili. Češka (29) ukrývala vo svojom vozidle BMW tmavej farby muža ukrajinskej národnosti. Na Ukrajine platí v momentálnej situácii zákon pre všetkých mužov od 18 do 60 rokov, že nemôžu opustiť krajinu. Mnohým sa to ale nepozdáva a otvorene odmietajú bojovať za svoju vlasť. Príčiny sú rôzne, no predovšetkým je to strach.

Odhalil ho starý obraz

Ukrajinský novinár Vitalij Glagola informoval na sociálnych sieťach, že v utorok (29. august) o štvrť na jednu v noci zastavili colníci na priechode Astei vozidlo BMW s českými poznávacími značkami. Vodička bola tiež českej národnosti. Niekoľkí colníci si hneď všimli starý obraz z roku 1906. Následne zistili, že vodička nemala od neho žiadne papiere. Colná polícia sa preto pustila do dôkladnejšieho prehľadávania vozidla. Po niekoľkých minútach našli v priestore kufra špeciálne vyrobený úkryt, kde sa nachádzala jedna osoba.

❗️На КПП «Астей» (Лужанка) затримали жінку, яка везла старовинну картину та ховала ухилянта в автівці, але їй вдалось... Posted by Vitaliy Glagola on Tuesday, August 29, 2023

Utečencom bol Ukrajinec Oleksander M. (30), ktorého colná polícia na mieste zatkla. Po odhalení celého plánu začala robiť česká vodička scény, ktoré trvali až do skorých ranných hodín. Kričala, útočila na colníkov, odmietala pustiť zatknutého Ukrajinca, narazila hlavou o stenu a dokonca predstierala tehotenstvo. Snažila sa sprtaviť čokoľvek, len aby Ukrajinca pustili.

Obrovská chyba

Bolo už krátko po štvrtej hodine ráno, keď chcela colná polícia zaistiť vozidlo, v ktorom sa ukrýval Ukrajinec. Češka si ale ľahla pod kolesá a bránila v akomkoľvek pohybe svojho BMW.

Česká vodička si ľahla pod kolesá svojho vozidla na ukrajinsko-maďarskej hranici Astei. (Zdroj: Facebook/Vitaliy Glagola)

Policajt vystúpil z vozidla,a by si túto neuveriteľnú scénku odfotil. V tom momente žena naskočila do automobilu a vybrala sa späť na Ukrajinu. Nezastavila ju ani závora, ktorú prerazila.