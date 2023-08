Chorvátsko plánuje zrušiť mýtne brány a zaviesť elektronickú verziu

(Zdroj: Getty Images)

ZÁHREB - Chorvátsko plánuje zmenu platenia mýta, píše chorvátsky denník Jutarnji list. Krajina, ktorá je obľúbenou destináciou českých turistov, sa chce zbaviť mýtnych brán, zrýchliť dopravu a v sezóne sa vyhnúť dopravným zápcham. Systém platby za prejazdený kilometer zostane, o diaľničných známkach ako má susedné Slovinsko sa podľa ministra pre more, dopravu a infraštruktúru Olega Butkoviča neuvažuje.

Postupne do roku 2025 sa ale sprevádzkuje nový model elektronického mýta, čo má byť projekt zhruba za 100 miliónov eur. Na chorvátskych diaľniciach sa do polovice augusta vybralo na mýte takmer 30 miliónov eur, čo bolo o osem percent viac ako v rovnakom čase vlani, vyplýva z údajov spoločností spravujúcich diaľnice. Od začiatku roka do polovice tohto mesiaca prešlo chorvátskymi diaľnicami 41,3 milióna vozidiel, o 12 percent viac ako vlani. Na vrchole sezóny prejde niektorými z 399 mýtnych brán podľa týchto údajov 300 vozidiel za hodinu.

3000 áut za hodinu

Podľa spoločnosti HAC, ktorá spravuje 1100 kilometrov diaľnic (o ďalších 200 kilometrov sa stará Bina Istra a Záhreb - Macelj), by tento rok mohol byť potenciálne posledným, kedy sa mýto vyberá prostredníctvom mýtnych brán. Vďaka novému systému by ich miestami mohlo nabudúce prechádzať až 3000 áut za hodinu, cituje záhrebský list Butkoviča.

"Z prieskumu vykonaného v roku 2019 vyplýva, že 70 percent vodičov bolo pre model 'zaplať, koľko prejdeš' namiesto klasickej diaľničnej známky. Od klasického systému známok sa pomaly upúšťa. Toto bude o elektronickom platení mýta bez zastavenia, "uviedol Butković.

Novo budú prechádzajúce vozidlá snímať kamery, ktoré budú zaznamenávať farbu, objem, profil vozidla a odhadnú očakávaný čas prepravy. Všetci používatelia sa budú musieť zaregistrovať do systému prostredníctvom SPZ.

Nie všetci odborníci s týmto plánom súhlasia

Napríklad emeritný profesor a bývalý dekan záhrebskej fakulty dopravných vied Ivan Dadić nedávno serveru Euractiv povedal, že zápcham na diaľniciach môžu zabrániť iba diaľničné známky. Plánovaná technológia je v porovnaní s diaľničnými známkami príliš drahá, povedal. Prínosy známok by podľa neho boli mnohonásobné: povzbudili by turistiku a využívanie ďalších služieb na diaľniciach.