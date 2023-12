Veľká zmena pre vodičov: S obľúbenou diaľničnou známkou je koniec! Ministerstvo ju ruší

Diaľnica (Zdroj: NDS a.s.)

archívne video

Dobrá správa: Od februára 2020 sa začne predávať 365-dňová diaľničná známka

V prípade ročnej známky ide o jediný typ, ktorý má presne ohraničenú časovú platnosť fixným dátum – od 1. januára do 31. decembra. Na jej zrušenie upozornil portál topspeed.sk. "Kúpiť ju bude možné ešte do jari budúceho roka, o všetkom podstatnom budeme, samozrejme, včas verejnosť informovať," uviedlo v tejto súvislosti ministerstvo dopravy. "Z diaľničných známok, ktoré majú platnosť na dlhšie obdobie, ostane len 365-dňová. Zníži sa tým aj chybovosť pri kúpe diaľničnej známky zo strany motoristov," vysvetlil rezort.

D1 Budimír Bidovce (Zdroj: TASR František Iván)

Výhodou 365-dňovej známky oproti tej ročnej je to, že sa jej kúpa oplatí hocikedy v priebehu roka. Ročná známka totiž platila vždy len do konca kalendárneho roka, bez ohľadu na to, či ste si ju kúpili v januári, alebo v novembri. V tomto prípade je však to, kedy známku kúpite, jedno. 365-dňová vám totiž platí presne 365 dní od jej zakúpenia.

Pre porovnanie, NDS nedávno oznámila, že tento rok predala 265-tisíc ročných diaľničných známok. 365-dňových bolo však neporovnateľne viac - za prvých 10 mesiacov roka sa jej predalo až 965-tisíc kusov.

Aktuálne ceny diaľničných známok na Slovensku: