Zaparkovali na pláži a odišli k moru, keď sa vrátili, zažili ŠOK: Dráma v Chorvátsku, na ktorú nezabudnú

SOLARIS – Dovolenková sezóna je už v plnom. Pri mori by sme nemali zabúdať, že tu platia rovnaké fyzikálne zákony, ako všade na svete. Keď sa autom vyberieme až na pláž, takmer vždy je potom ťažké zaparkovať. Turisti si to potom šibnú na pláž. Zdesenie prichádza, keď sa vracajú domov.

Pokiaľ nie je niečo zakázané, určite sa nájde niekto, kto to vyskúša. Nie náhodou sa nezvykne parkovať priamo pri pobreží mora. Pokiaľ však neviete nájsť lepšie miesto, auto odstavíte pomaly kdekoľvek. Veď sú tam parkujú aj iné vozidlá a bolo tam ešte prázdne miesto, určite si poviete, že to bolo šťastie. Pri mori je to však skôr naopak.

Príliv a odliv je pravidlene sa opakujúci proces, o ktorom sa na základnej škole učíme všetci. Kto by ale myslel na také niečo, keď je na dovolenke? Vodiči, ktorých automobily sa objavili v istom príspevku, na tento prírodný zákon určite pozabudli. Informuje o tom Jutarnij.

Domáci sa len pousmiali

Na sociálnych sieťach sa objavil príspevok, ktorý rozosmial nejedného sledovateľa. Vo facebookovej skupine "Dopravné nehody" odfotil niekto na pobreží Solarisu pri Šibeniku v južnej časti Chorvátska úkaz, ktorý sa nevidí každý deň. Pobavil sa na tom každý okrem majiteľov vozidiel, pretože tie parkovali vo vode.

Známa veta "keď nebude nikde miesto, zaparkujem to aj v mori," naberá v tejto situácii nový význam. Vodiči to samozrejme neodstavili v slanej vode. V čase príchodu tam žiadna nebola. Lenže tu sa dostávame k spomínanému prílivu, ktorá sa ukázal v plnej kráse. Domáci sa nad touto situáciou len pousmiali, pretože ako hovoria, toto je tu každý rok.

Zábava pre sledovateľov

Samotný opis príspevku bol napísaný na veselej vlne: "Naši hostia tu parkujú počas odlivu, ale potom sú prekvapení, keď je príliv." Ľudia v komentároch pod príspevkom sa na tom poriadne zabávali. "Vzácne fotografie automobilov pijúcich vodu", alebo "takto to vyzerá, keď chcete ísť autom k moru". Ďalší komentujúci poznamenal, že vodiči sa asi v škole nenaučili, čo je príliv a odliv. Niekto iný poznamenal, že tieto modely sa už čoskoro budú predávať v bazáre ako zachovalé.