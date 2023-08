Zvrat v prípade Češky obvinenej z vraždy manžela v Tunisku: Hrozí jej najvyšší trest

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hovorca súdu v Monastire uviedol, že tuniskí vyšetrovatelia majú podozrenie, že žena si vraždu svojho muža naplánovala už predtým. To je priťažujúca okolnosť. „Akonáhle je jasné, že ide o plánovanú vraždu, potom platí článok 201, a to je trest smrti. Keď je to ale obyčajná vražda, je to článok 205 a tam je to doživotie,“ citovala hovorcu súdu televízia CNN Prima NEWS.

archívne video

Na to, aby bola obvinená stíhaná v Česku, musia tuniské úrady o to požiadať Česko a nie naopak. Hovorí to bilaterálna zmluva z roku 1981.

„Ministerstvo spravodlivosti v súčasnej dobe k predmetnej veci nedostalo žiadnu žiadosť o spoluprácu zo strany tuniských orgánov,“ povedal hovorca rezortu Michal Pleskot pre Blesk. Podobne je to aj v prípade polície Moravskosliezskeho kraja. Ani ju tuniská strana nepožiadala o spoluprácu, uviedla jej hovorkyňa Pavla Procházková.

I keď v Tunisku nebol zrušený trest smrti, poprava sa naposledy vykonala v roku 1990, píše Blesk.

Niektorí ľudia z okolia páru pochybujú o vyjadreniach obcinenej, že ju manžel týral. „Keď Martina vypila savo a ležala, tuším, vo fifejdskej nemocnici v Ostrave, tak sa o ňu Mirek bál, plakal. Naozaj je to šialené. Mirek mal pred manželkou minimálne rešpekt. Pravda bude asi niekde uprostred. Myslím, že Mirek nebol násilník ani psychický tyran. Ale to nikto presne nevie,“ napísala známa mŕtveho Čecha televízii CNN Prima NEWS.

V prípade odsúdenia k nepodmienečnému trestu v Tunisku by si ho žena mohla odsedieť v Česku. Lenže s tým by museli súhlasiť tamojšie orgány, uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Michal Pleskot.

Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy a v současné době provádí procesní úkony. Tyto byly zahájeny z důvodu, pokud by se tuniská strana rozhodla případ předat k trestnímu řízení do České republiky. #policiemsk — Policie ČR (@PolicieCZ) July 31, 2023

„Krajskí kriminalisti začali úkony trestného konania pre podozrenie z trestného činu vraždy a v súčasnej dobe vykonáva procesné úkony. Tieto sa začali z dôvodu, ak by sa tuniská strana rozhodla prípad odovzdať na trestné konanie do Českej republiky,“ uviedla Polícia SR na sociálnych sieťach.