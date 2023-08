Českom otriasol ďalší ohavný prípad: Mladík znásilnil dievčinu (15) a chcel ju zavraždiť! TOTO jej zachránilo život

Česká polícia útočníka vypátrala. (Zdroj: tydenikpolicie.cz)

Polícia zatiaľ zistila, že obvinený muž vylákal v utorok v noci 15-ročné dievča na prechádzku okolo rieky. Cestou sa chcel údajne zastaviť u známeho. „Keďže sa dievča s mužom po určitú dobu poznalo, súhlasilo. Po chvíli zmenil muž smer a nečakane sa vydal do neďalekého lesíka. Dievčine zviazal ruky, prelepil ústa a znásilnil ju. Následne jej spôsobil ešte rezné zranenie a vyhrážal sa smrťou. Následne ju strčil do vreca, zhodil zo zrázu do lesa a z miesta odišiel," popísala Raindlová.

Dievčine, ktorá predstierala smrť, a zachránila si tak zrejme život, sa potom podarilo dostal z miesta preč a zavolať si zdravotnícku záchrannú službu. Záchranári okamžite informovali políciu.

Policajti rozbehli rozsiahlu pátracú akciu. "Pátrali sme nielen po samotnom podozrivom, ale aj po dôležitých kriminalistických stopách. Po pár hodinách sa nám podarilo na základe operatívne pátracích činností, usilovnom nasadení a výbornej spolupráci všetkých policajných zložiek vypátrať nielen dôležité stopy, ale aj zadržať samotného podozrivého muža," uviedla.

Policajti potom previezli mladíka do cely a obvinili ho. Navrhnú prokurátorovi, aby požadoval pre obvineného muža väzobné stíhanie, dodala Raindlová.

Podľa dostupných informácií je utorková udalosť z Plzne tohtoročným desiatym prípadom vraždy alebo pokusu o ňu, ktorý krajskí kriminalisti vyšetrujú. Prvá vražda sa stala na Nový rok na ubytovni v Stříbře v Tachovsku. Doteraz posledný prípad sa stal na začiatku júna v Plzni. Kriminalisti vtedy obvinili z pokusu o vraždu dvadsaťdvaročného muža podozrivého z pobodania štyridsaťštyriročného muža.