Desivý nález pri domove Julie Roberts a Lea DiCapria: More vyplavilo na breh sud s mŕtvolou

Na pláž v Malibu vyplavilo more sud s mŕtvolou. (Zdroj: SITA/KABC-7 via AP)

Hugo Reynaga z oddelenia vrážd šerifa okresu Los Angeles povedal pre noviny Los Angeles Times, že 200-litrový plastový sud objavili komunitní pracovníci v nedeľu ráno plávajúci vo vode lagúny.

archívne video

Španielov vystrašil údajný žralok, má ísť však o veľrybu (Zdroj: Facebook/Policía Local de Lepe.)

Zamestnanci potom na kajaku dopádlovali na vodu a sud vyniesli na breh. Tam ho nechali najskôr zatvorený: "Zrejme to bolo príliš ťažké, nechceli to otvoriť a nechali to na pláži," povedal Reynaga.

Príliv potom sud cez noc odniesol späť do vody, kým ho v pondelok ráno plavčík vytiahol späť na Malibu Lagoon State Beach a otvoril ho. Podľa televíznej stanice CBS vo vnútri našiel nahé telo muža čiernej pleti.

(Zdroj: SITA/KABC-7 via AP)

Vyšetrovatelia nezverejnili žiadne informácie o totožnosti muža ani o príčine smrti. Podľa Huga Reynagu tiež nie je jasné, ako dlho sud plával vo vode a odkiaľ prišiel.

Zasiahnutá časť pláže v obci Malibu, kde žije množstvo celebrít ako Julia Roberts a Leonardo DiCaprio, bola takmer celý pondelok uzavretá. Podľa správ miestnych médií zostalo telo v sude až do včerajšieho večera, aby zaistili stopy na kontajneri.

Sud bol odvezený na ďalšie šetrenie až večer. Kedy vyšetrovatelia zverejnia ďalšie informácie, zatiaľ nie je známe.