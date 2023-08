Dovolenkárke vyrazila dych cena ležadiel na pláži v Grécku: Zaplatili by ste toľko?! A potom prišiel ďalší šok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jedna z dovolenkujúcich turistiek zo Srbska sa obrátila na skupinu Live from Greece na Facebooku, kde sa podelila o nepríjemnú skúsenosť. Nielenže ju zarazila cena plážových ležadiel, ale aj zákaz konzumácie jedla na pláži. "Prišli sme do Toroni, ideme na pláž, pýtame sa, koľko stoja ležadlá a mladá Grékyňa hovorí, že 50 eur za dve ležadlá a slnečník. Za ležadlá nemusíme platiť, ak skonzumujeme nápoje v hodnote 50 eur," napísala.

(Zdroj: Getty Images)

Keďže s manželom neboli ochotní toľko zaplatiť, presunuli sa na susednú pláž, kde to stálo 20 eur. Usadili sa a z tašky vytiahli niečo malé pod zub. Potom ale nastal ďalší problém. "Prišiel k nám mladý Grék a hovorí, že na pláži by sme nemali nič jesť. Samozrejme, že som sa naštvala a povedala som to manželovi, ktorý perfektne hovorí po grécky. Aj on sa rozčuľoval," pokračuje autorka príspevku.

Podľa jej slov sa im Grék ospravedlnil, no vysvetlil, že mu to prikázal majiteľ reštaurácie a pláže. "Bola som veľmi nahnevaná, počas sezóny som roky pracovala v Grécku a s takýmto správaním som sa ešte nestretla. Je to normálne?" spýtala sa turistka. Jedna z komentujúcich uviedla, že práve z tohto dôvodu si s mužom kúpili dve stoličky a slnečník. "Ležadlá sú drahšie ako ubytovanie, milá moja," skonštatoval ďalší užívateľ.