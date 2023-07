Albánsky parlament legalizoval pestovanie marihuany na lekárske účely

Zatiaľ nie je jasné, ako bude pestovanie marihuany na liečebné účely regulované. Vláda verí, že obmedzená produkcia môže zvýšiť príjmy z daní. Pestovanie marihuany v minulosti v Albánsku prekvitalo. Po nástupe k moci v roku 2013 si vláda premiéra Ediho Ramu ničenie plantáží stanovila za svoj hlavný cieľ. Počas nasledujúcich dvoch rokov zničila milióny rastlín konope s odhadovanou trhovou hodnotou sedem miliárd eur.

V tom čase to predstavovalo viac ako dve tretiny hrubého domáceho produktu krajiny. Albánsko je naďalej tranzitnou krajinou, cez ktorú sa ďalej do Európy dostávajú tvrdé drogy. Polícia stále zasahuje proti ojedinelým prípadom pestovania marihuany, no podľa AP oveľa menej často ako pred desiatimi rokmi.