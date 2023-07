MOSKVA - Vojna na Ukrajine každý deň požiera masy materiálu, zbraní a zdrojov. Od začiatku vojny Ukrajina opakovane zdôrazňovala, aké dôležité sú zahraničné dodávky. A Rusko? Očividne sa pri výrobe zbraní spolieha na kuchynské spotrebiče. Armáda rozoberá domáce spotrebiče, aby ich čipy použila do rakiet (Iskander, Kindžal), informuje Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS). Potvrdili by to americkí experti so zasvätenými znalosťami.

Čo je zarážajúce, vstavané časti a zariadenia by mohli pochádzať z tovaru z krajín EÚ – hoci v skutočnosti tie uvalili sankcie na Rusko, teda už nedodávajú tovar do obrieho impéria na východe.

Existujú však náznaky, že Rusko môže obchádzať sankcie cez tretie krajiny, ako sú Gruzínsko, Arménsko, Bielorusko, Kirgizsko a Kazachstan. To znamená, že spoločnosť z Nemecka napríklad dodáva svoj tovar do Kazachstanu, pretože tam nie sú žiadne sankcie. Ale bez vedomia nemeckej spoločnosti Kazachovia preposlali zásielku do Ruska.

Indíciou pre túto hypotézu je, že export z EÚ do Strednej Ázie vzrástol vo vojnovom roku 2022 o 15 až 90 percent. Obchod medzi Ruskom a Strednou Áziou sa zároveň zvýšil o 63 percent. Napríklad dovoz chladničiek do Kazachstanu vzrástol 23-násobne. Vyzerá to teda tak, že časť technológie sa predáva do Ruska – a tam by mohla skončiť v raketách.

Nemecké komponenty ako elektronika a izolačný materiál si vraj našli cestu aj do ruského zbrojárskeho priemyslu. Materiál na zbrane poskytlo podľa Ukrajiny 16 firiem z Nemecka.

Spolkové ministerstvo zahraničia tieto informácie "veľmi pozorne" preveruje, informuje FAS.