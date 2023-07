Izraelský parlament v prvom čítaní schválil časť kontroverznej vládou presadzovanej reformy súdnictva

Za časť reformy, ktorá okrem iného obmedzuje právomoci Najvyššieho súdu pri kontrole vládnej moci - napríklad pri nomináciách na vysoké vládne posty - hlasovalo v Knesete 64 zo 120 poslancov. Päťdesiatšesť bolo podľa tamojších médií proti. Hlasovanie sa konalo po niekoľkohodinovej debate, ktorá trvala do utorkových skorých ranných hodín. Celkovo sú na vstup reformy do platnosti potrebné tri čítania, ktoré by mali podľa očakávaní prebehnúť do konca júla.

Protesty vypukli, keď vláda oznámila reformu súdnictva

Rozsiahle celoštátne protesty vypukli v Izraeli v januári, keď vláda oznámila reformu súdnictva. Plánovala v rámci nej obmedziť niektoré právomoci najvyššieho súdu a dať vládnucej koalícii rozhodujúce slovo pri výbere sudcov, uvádza agentúra Reuters. Protesty oslabli v marci, keď premiér Benjamin Netanjahu pod tlakom verejnosti reformu pozastavil, aby o nej rokoval s opozičnými stranami a dosiahol tak širšiu dohodu. V júni Netanjahu predstavil o niečo miernejšiu podobu reformy, ktorá však podľa kritikov stále dáva vláde príliš veľkú moc nad súdmi a ohrozuje demokraciu.

Na dnes sú naplánované protestné zhromaždenia

Organizátori masívnych protestov proti justičnej reforme už v reakcii na hlasovanie v Knesete vyhlásili, že sa protivládnymi demonštráciami chystajú ochromiť viacero hlavných dopravných ťahov v Izraeli. Vodičov požiadali, aby "mimoriadne pomalou jazdou vyjadrili svoj postoj", cituje DPA. Na utorok sú naplánované protestné zhromaždenia na rôznych miestach vrátane medzinárodného letiska Bena Guriona pri Tel Avive.