Premiér Benjamin Netanjahu podstúpi operáciu: Zavedú mu kardiostimulátor

"Premiér Netanjahu ešte dnes v noci podstúpi zákrok zameraný na implantáciu kardiostimulátora v Zdravotnom centre Chajima Šebu v Tel Hašomeri," uvádza sa vo vyhlásení. Tel Hašomer je štvrť mesta Ramat Gan. "Zákrok sa uskutoční pod sedatívami a počas neho ho zastúpi minister spravodlivosti a podpredseda vlády Jariv Levin," uviedol ďalej premiérov úrad.

Netanjahu (73) podstupuje operáciu len niekoľko dní po tom, ako ho po zdravotných ťažkostiach vrátane závratov na krátko hospitalizovali. Lekári mu diagnostikovali pravdepodobnú dehydratáciu. Centrum sa vtedy v rámci kardiologických testov rozhodlo použiť Holterov prístroj na monitorovanie jeho srdcového rytmu, uviedol minulý týždeň Amit Segev, vedúci kardiológie v danom stredisku.

V sobotu večer sa na prístroji ozval alarm

"Cítim sa výborne, ale počúvnem svojich lekárov," povedal Netanjahu v krátkom videozázname. Dodal, že v sobotu večer sa na prístroji ozval alarm, čo znamenalo, že okamžite potrebuje kardiostimulátor. Podľa amerického Národného inštitútu zdravia (NIH) sa kardiostimulátor používa, keď srdce pacienta bije príliš pomaly, čo môže spôsobiť mdloby.

Môže sa použiť aj na liečbu srdcového zlyhania. Vysielaním elektrických impulzov do srdca zariadenie zvyšuje alebo udržiava srdcový tep v normálnom rytme, čím umožňuje srdcu pumpovať krv do tela obvyklou rýchlosťou. Netanjahu podľa tlačovej agentúry AP očakáva, že ho prepustia z nemocnice ešte v nedeľu a pôjde do parlamentu pred hlasovaním o spornej reforme súdnictva. Izrael v súvislosti s týmto plánom čelí rozsiahlym protestom. V sobotu večer vyšli do ulíc izraelských miest státisíce ľudí, aby pred kľúčovým pondelkovým hlasovaním v Knesete proti nemu demonštrovali. Hlavným osnovateľom tohto plánu je práve Jariv Levin.