Šok pre mnohých turistov: Vojna na Ukrajine ohrozuje aj dovolenkové miesta!

Svet naďalej hľadí na Ukrajinu so znepokojením. Vojna tu zúri už 16 mesiacov. Je to nezmyselná útočná vojna, ktorú rozpútal ruský prezident Vladimir Putin a ktorú aj dnes ospravedlňuje "denacifikáciou Ukrajiny". Kremeľský tyran už vyhnal z domovov desaťtisíce ľudí a v tejto nezmyselnej vojne prišlo o život nespočetné množstvo vojakov. Putinovou vojnou však netrpia len ľudia, ale aj príroda.

Ako uvádza denník Bild, vojna na Ukrajine by teraz mohla ohroziť aj rôzne dovolenkové miesta. Veď po tom, čo 6. júna 2023 vyhodili do vzduchu priehradu Kachovka, vytiekli jedovaté splodiny najskôr do rieky Dneper a potom do Čierneho mora. "Po desaťročia boli splašky z priľahlých tovární odvádzané do nádrže Kachovka. Na dne jazera sa skladovalo obrovské množstvo chemického priemyselného odpadu," vysvetľuje ruský environmentalista Vladimir Slivyak v rozhovore pre Bild. No práve tento chemický odpad si teraz nachádza cestu do dovolenkových destinácií.

Galéria fotiek () Kachovská priehrada

Zdroj: SITA/Maxar Technologies via AP

Okrem toho v blízkosti nádrže bývali pochované zvieratá, ktoré zomreli na antrax. Výbuch vyplavil do vody aj ich pozostatky, ktoré obsahujú "reinfikované baktérie, ktoré by mohli byť nebezpečné aj pre ľudí".

„V prvom rade by som teraz všetkým odporučil, aby nechodili do vody, tak na Kryme, ako aj v Odese,“ povedal environmentalista Slivyak. "Toxické splašky a mŕtvoly zvierat sa však môžu dostať aj na pláže Bulharska. Tamojším úradom môžem len odporučiť, aby pravidelne odoberali vzorky vody na zistenie možnej kontaminácie. Zaznamenali sme už aj prípady, keď sa aj míny dostali cez stovky kilometrov do Gruzínska."