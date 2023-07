Biden bude v Bielom dome hostiť budúci týždeň švédskeho premiéra

Biden a Kristersson posúdia rastúcu obrannú spoluprácu a potvrdia svoj postoj, že Švédsko by malo vstúpiť do NATO tak skoro, ako to bude možné, uviedol Biely dom vo vyhlásení. Ich stretnutie sa uskutoční 5. júla. Lídri budú okrem toho v stredu v Bielom dome hovoriť aj o "spoločnom záväzku podporovať Ukrajinu a o transatlantickej koordinácii súvisiacej s Čínou, klimatickými zmenami či nastupujúcimi technológiami". Švédsko oficiálne požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie vlani v máji v reakcii na vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu.

Jeho členstvo však musia schváliť všetky členské krajiny, pričom Turecko a Maďarsko tak doposiaľ nespravili. Viacerí západní predstavitelia pritom vyjadrili nádej, že formálne privítajú Švédsko v NATO do summitu Aliancie, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júla v Litve. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však tento týždeň opäť odsúdil Švédsko za to, že povolilo protest, na ktorom sa pálili stránky z posvätnej knihy moslimov Korán, čo opäť skomplikovali rýchly vstup Švédska do NATO.