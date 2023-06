Prigožin reagoval na Putinové slová: Vzdať sa odmietol! Tvrdý odkaz šéfovi Kremľa

MOSKVA - Šéf ruskej Wagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti Jevgenij Prigožin dnes vyhlásil, že on ani jeho jednotky sa nevzdajú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Šéf Kremľa sa podľa Prigožina hlboko mýli, keď ich označil za zradcu.

Prigožin reagoval na dnešný prejav, v ktorom Putin označil vzburu za zradu Ruska a povedal, že jej osnováci budú tvrdo potrestaní. Sme vlastenci a budeme pokračovať v boji, povedal Prigožin v audiozázname zverejnenom na sieti telegram.

Archívne video: Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 480

Ťahanie wagnerovcov je prvou ozbrojenou vzburou v Rusku od vojen v Čečensku pred 20 rokmi. Prigožinove oddiely ovládli Rostov na Done, ktoré má asi milión obyvateľov a je neďaleko od hraníc s Ukrajinou. Podľa The Guardian je to prvýkrát, čo Prigožin vystúpil priamo proti Putinovi. Doteraz napádal predovšetkým velenie armády za podľa neho neúspešné vedenie vojny na Ukrajine.