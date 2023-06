Putin vystúpil s prejavom: Vzbura Wagnerovcov je zradou Ruska! Chystá tvrdé tresty, obviňoval aj Západ

MOSKVA - Ozbrojené vzbury žoldnierov zo súkromnej Wagnerovej skupiny sú zradou Ruska a jej osnovári budú tvrdo potrestaní, povedal dnes v prvej reakcii na dianie na juhu krajiny prezident Vladimir Putin. Vojaci podľa neho postupu wagnerovcov "hrdinne" vzdorujú, prezident však zároveň pripustil, že situácia v Rostove na Done je veľmi zložitá.

"Ako prezident Ruska, najvyšší veliteľ ozbrojených síl a ruský občan urobím všetko pre to, aby som ochránil krajinu, ústavný poriadok, život, bezpečnosť a slobodu občanov," povedal v prejave prenášanom televíziou Putin.

Archívne video: Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 485

Rovnako ako ministerstvo obrany aj prezident vyzval účastníkov vzbury, aby sa na "zločineckej" operácii ďalej nepodieľali. "Tí, ktorí zorganizovali a vykonali ozbrojenú vzburu a zviedli zbrane proti svojim druhom, zradili Rusko. Budú sa za to zodpovedať, " uviedol Putin. Vo svojom prejave tiež obvinil Západ, že proti Rusku namieril všetku svoju vojenskú, ekonomickú a informačnú kapacitu. Rusko podľa neho teraz bojuje o svoju suverenitu, nezávislosť a právo zostať štátom s tisícročnou históriou.

Postup wagnerovcov Putin označil za "dyku vrazenú do chrbta" a osobne vraj dal rozkaz, aby armáda "neutralizovala" organizátorov povstania. "To, čomu čelíme, je zrada. Zrada, ku ktorej viedli prehnané ambície a osobné záujmy, " uviedol Putin so zjavným odkazom na šéfa Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina.