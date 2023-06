Jediná chyba zmenila dovolenku na chvíle hrôzy: Pre nepozornosť zostali žene len oči pre plač! Stať sa to môže aj vám

MADRID – Istá britská dôchodkyňa sa rozhodla ísť na dovolenku do Španielska. To však ešte netušila, aká hrôza ju čaká hneď po prílete. Pristála síce v Španielsku, ale z letiska sa už nedostala. Jej neuveriteľný príbeh upozorňuje každého turistu, aby si dôkladne kontroloval batožinu.

archívne video

Dôchodkyňa Tracy Mckellarová (53) sa rozhodla odletieť na dva týždne do Španielska. V lietadle už myslela na more a pokojné slnečné dni, no nič z toho sa napokon nenaplnilo. Tracy sa po prílete do Madridu ani nedostala z letiska. Ako informuje Daily Mail, vyšla z lietadla, zobrala si všetku batožinu a pri pasovej kontrole zistila, že jej niečo chýba.

Tracy sa ihneď rozbehla k zákazníckym službám a v panike povedala personálu, že počas letu jej musel z príručnej batožiny vypadnúť cestovný pas. Keďže bola občiankou Veľkej Británie, ktorá už nie je členom EÚ, bez pasu nemala ako opustiť letisko. Zamestnanci začali prehľadávať lietadlo, ale ani po piatich hodinách žiadny pas nenašli. "Posádka letu Liverpool-Madrid nič nenašla. Každý cestujúci, ktorý príde do Španielska z krajiny mimo schengenského priestoru, musí prejsť pasovou kontrolou. Situácia, v ktorej sa ocitla táto pani nás veľmi mrzí, ale už je to mimo našu kompetenciu. Začali sa tým zaoberať španielske úrady," vyjadril sa hovorca leteckej spoločnosti Ryanair.

Zobrali jej telefón aj batožinu

Tracy vzali príslušníci hraničnej kontroly a odviedli ju do miestnosti bez okien, kde musela čakať päť dní. Trvali na tom, že nemôže opustiť letisko až do najbližšieho letu do Liverpoolu. Podľa Tracy jej zobrali telefón aj batožinu a po celý čas jej zadržiavania sa nemala ani do čoho prezliecť. "Keď som požiadala personál, aby našli v lietadle môj pas, nikto z nich sa neponáhľal. Bála som sa, či už lietadlo neodletelo. Vyzerali, že im je to jedno," spomenula Tracy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Aj keď sa snažila hraničnej kontrole vysvetliť, čo sa stalo, bez pasu jej podľa svojich slov mohli len ťažko pomôcť. Spoločnosť Ryanair však opakovane tvrdila, že jej zamestnanci sa snažili nájsť v lietadle Tracin pas, no bez úspechu. "Povedali mi, že keď nie som občanom EÚ, len veľmi ťažko s tým môžu niečo robiť. Jediné čo mohli spraviť, bolo poslať ma na spiatočný let do Veľkej Británie, ale musela som letieť tou istou spoločnosťou a na to isté letisko. Najbližšie mi to išlo až o päť dní," pokračovala Tracy.

Šok na konzuláte

Po vypočúvaní jej napokon poskytli sociálneho pracovníka, ktorý zavolal na britský konzulát. "Odtiaľ prišla odpoveď, že s mojou situáciou nevedia nič spraviť, pretože bol akurát víkend. Šokovalo ma to," dodala. V miestnosti bez okien bola Tracy spoločne s ďalšími 30-timi ľuďmi celých päť dní. Každý deň si musela prať oblečenie, pretože ani tam jej ešte nevrátili batožinu. "Snažila som sa zachovať pokoj, pretože som vedela, že nič nezmôžem. Niektorí boli ale právom vytočení. Istého muža museli dokonca upokojovať. Bála som sa. Boli tam síce postele, jedlo aj sprchy, ale nikam som nemohla odísť," spomína na chvíle hrôzy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Keď Tracy konečne odprevadili na spiatočný let, pilot musel súhlasiť, že ju zoberie späť do Liverpoolu. "Bolo to pre mňa ponižujúce. Najhoršie na tom celom je, že sa to môže stať každému," dodala na záver Tracy Mckellarová, ktorá sa napokon bezpečne vrátila domov. Túto "dovolenku" si bude ešte dlho pamätať.