Voľby v Turecku môžu zmeniť pomer síl! Erdoganovi veštia prieskumy prehru: Líder opozície obvinil Rusko z manipulácií

ISTANBUL- Parlamentné a prezidentské voľby sa v Turecku budú konať túto nedeľu, 14. mája. Právo voliť v nich má viac ako 64 miliónov občanov. Pred voľbami sa zvyčajne ľudia vracajú z metropol v západnej časti Turecka do miest na východe, tento rok je to však iné.

archívne video

Do iných miest sa presúvajú aj ľudia z južných provincií, ktoré 6. februára zasiahla séria zemetrasení, píše vo svojom spravodajstve v piatok turecký denník Hürriyet. Predseda Tureckej federácie vodičov autobusov Birol Özcan sa pre denník Hürriyet vyjadril, že takýto záujem o cestu autobusom ešte nikdy nezažili.

"Vo všeobecnosti z Istanbulu každý deň odchádza 1000 alebo 1200 autobusov. Očakávame však, že od 12. mája tento počet dosiahne 2500," vysvetlil Özcan. Dodal, že politické strany si na tento účel tiež prenajali približne 4000 autobusov určených pre voličov a úradníkov volebných komisií. Denník Hürriyet informoval, že v Turecku sa organizuje aj kampaň "preplatený lístok" pre občanov, ktorí sú ako voliči registrovaní v zóne, kde vo februári došlo k ničivým zemetraseniam. V rámci tejto kampane môžu darcovia zaplatiť lístky na autobus, ktoré následne využijú ľudia zo zemetrasením zasiahnutých oblastí.

Galéria fotiek (5) Voľby v Turecku

Zdroj: TASR/AP Photo/Khalil Hamra

Až 12- tisíc žiadostí o lístky

Doteraz bolo prijatých takmer 12 000 žiadostí o takéto lístky, pričom približne 8000 z nich bolo vybavených kladne, uviedol Mehmet Bilgič z občianskeho hnutia, ktoré sa mobilizuje na podporu participatívnej demokracie v Turecku. Turecký štátny Úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií (AFAD) predtým oznámil, že uhradí náklady na dopravu tých, ktorí prežili zemetrasenie a vracajú sa na voľby do svojho domovského regiónu.

Erdoganov súper Kiličdaroglu obvinil Rusko zo šírenia DEEP FAKES

Kemal Kiličdaroglu, hlavný volebný súper prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, vo štvrtok obvinil Rusko zo šírenia "deep fakes" pred víkendovými prezidentskými a parlamentnými voľbami v Turecku. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Kiličdaroglove obvinenia prišli niekoľko hodín po tom, čo sa z prezidentských volieb stiahol ďalší opozičný kandidát Muharrem Ince (výslovnosť: Indže) pre špinavú kampaň na internete."Drahí ruskí priatelia. Stojíte za fotomontážami, konšpiráciami, deep fakes a nahrávkami, ktoré boli včera odhalené v tejto krajine," napísal Kiličdaroglu na Twitteri bez uvedenia podrobností."Ak chcete, aby naše priateľstvo pokračovalo aj po 15. máji, dajte ruky preč od tureckého štátu. Stále sme za spoluprácu a priateľstvo," dodal.

Дорогие русские друзья,

Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že sekulárne zameraný opozičný líder Kiličdaroglu vedie pred Erdoganom. Ak v nedeľných voľbách žiadny kandidát nezíska viac ako 50 percent hlasov voličov, 28. mája sa bude konať druhé kolo.Odstupujúci Ince oznámil svoje rozhodnutie po online dezinformačnej kampani, v ktorej sa objavili upravované zábery, ktoré ho údajne zachytávali pri tom, ako sa stretáva so ženami a vozí sa na luxusných autách. Prieskumy ukazujú, že väčšina podporovateľov Inceho (od dvoch do štyroch percent) pravdepodobne podporí Kiličdarogla.

Galéria fotiek (5) Voľby v Turecku

Zdroj: TASR/AP Photo/Khalil Hamra

Rusko obvinenia odmieta

Rusko v piatok odmietlo obvinenia zo zasahovanie do vnútorných záležitostí Turecka, s ktorými vo štvrtok prišiel Kemal Kiličdaroglu. Ako informovala agentúra AFP, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na žiadosť o komentár tohto Kiličdaroglovho obvinenia uviedol: "Opakovane sme vyhlasovali a trváme na tom, že nezasahujeme do vnútorných záležitostí a volebných procesov cudzích krajín." Peskov dodal, že ak niekto Kiličdaroglovi poskytol také informácie, "potom sú to klamári." Kiličdaroglove obvinenia na adresu Ruska prišli len niekoľko hodín po tom, čo sa z prezidentských volieb stiahol ďalší opozičný kandidát Muharrem Ince (výslovnosť: Indže) pre špinavú kampaň na internete.

Peskov súčasne Kiličdaroglovi odkázal, aby si spomenul, ako Moskva bola pred časom obviňovaná aj z pokusov o zasahovanie do prezidentských volieb v USA, kde následne vynaložili "desiatky miliónov dolárov na vyšetrovanie, a potom dospeli k záveru, že k žiadnemu zasahovaniu nedošlo."

Erdogan vyzval na začiatok novej éry vo vzťahoch medzi Tureckom a Gréckom

Vo vzťahoch medzi Gréckom a Tureckom by mohla nastať nová éra, keďže obe krajiny čakajú v priebehu mája voľby. Uviedol to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v rozhovore pre piatkové vydanie gréckeho denníka Kathimerini, informuje agentúra DPA. "Nepriateľstvo a nezhody dokážeme nechať bokom. Je ich už na obe krajiny príliš veľa," podotkol Erdogan, ktorý zároveň vyjadril nádej, že "voľby v Grécku a Turecku budú zároveň znamenať aj začiatok novej éry".

Galéria fotiek (5) Recep Tayyip Erdogan

Zdroj: SITA/Turkish Presidency via AP

Turecký prezident, ktorý je pri moci už dve desaťročia, je zároveň podľa vlastných slov presvedčený, že jeho konzervatívna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) vzíde z nedeľňajších prezidentských i parlamentných volieb ako víťaz. Očakáva sa, že v Turecku pôjde o tesný súboj, prieskumy preukazujú, že opozícia má dokonca mierny náskok, píše DPA.

V Grécku sa budú parlamentné voľby konať o týždeň neskôr, 21. mája. Vo všetkých prieskumoch zatiaľ vedie súčasný premiér Kyriakos Mitsotakis. Obe krajiny sú členmi Severoatlantickej aliancie a v posledných mesiacoch vyvinuli veľké úsilie o zníženie vzájomného napätia po ničivom zemetrasení, ktoré Turecko postihlo tento rok vo februári. K tomuto úsiliu značne prispela pomoc, ktorú Grécko poskytlo Ankare.

Prelety nad gréckym územím

Generálny štáb gréckej armády uviedol, že od ničivých otrasov nedošlo k žiadnym preletom tureckých stíhačiek ponad grécke ostrovy. Len počas uplynulého roka sa uskutočnilo až 234 takýchto preletov nad gréckym územím, čo sa považuje za závažné porušenie práva na suverenitu krajiny. Vzťahy medzi Aténami a Ankarou sú dlhodobo napäté v dôsledku územných sporov i ložísk zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora, pripomína DPA.

Samotný Erdogan i členovia jeho vlády opakovane spochybňovali suverenitu Grécka nad desiatkami egejských ostrovov vrátane dovolenkových destinácií Rodos či Lesbos. Turecký prezident dokonca opakovane hrozil možnou inváziou na grécke ostrovy, za čo si vyslúžil aj kritiku zo strany Európskej únie.