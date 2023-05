Humanitárna pomoc pre Sýriu bude z Turecka prúdiť ďalšie tri mesiace

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/IHA via AP

NEW YORK — Sýria umožní ďalšie tri mesiace prísun humanitárnej pomoci do oblastí, ktoré sú pod kontrolou povstalcov, cez dva hraničné priechody z Turecka. Vo vyhlásení pre agentúru AFP to v sobotu uviedla Eri Kaneková, hovorkyňa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).