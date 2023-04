Z obľúbenca vyvrheľ! Macron sa návštevou Číny vysmial celej EÚ! Svetoví lídri ho majú v zuboch

Stolička pod francúzskym prezidentom Emanuelom Macronom sa začína čoraz viac podlamovať. V minulosti jeden z najpopulárnejších svetových lídrov čelí teraz obrovskej vlne kritiky z pohľadu domáceho obyvateľstva a nad jeho krokmi v zahraničnej politike viacerí len neveriacky krútia hlavami. Vo Francúzsku patrí Macron k najmenej populárnym politikom. Všetko sa to začalo jeho navrhovanou novelou zákona o neskoršom odchode do dôchodku. Stretlo sa to s veľkou vlnou kritiky, ktorá vyústila do organizovaných protestov.

Akoby to nestačilo, Macron podnikol podľa viacerých prozápadných politikov aj chybné kroky z hľadiska zahraničnej politiky. V rozhovore pre Politico sa vyjadril, že Európa musí znížiť svoju závislosť od Spojených štátov, aby sa tak vyhla konfrontácii medzi Čínou, USA a Taiwanom. "Európa stojí pred veľkým rizikom, že bude čeliť krízam, ktoré nie sú naše. Bráni jej to vybudovať vlastnú strategickú autonómiu," povedal Macron.

Kríza na Taiwane

Macron to v podobnom duchu predostrel aj pred prezidentom Si Ťin-pchingom. Čína sa počas rokovaní s európskymi partnermi odvoláva na túto strategickú autonómiu v presvedčení, že Západ je v úpadku a Čína, naopak na vzostupe. Oslabenie transatlantických vzťahov by tento údajný proces len urýchlil. "Európa si musí položiť otázku, či je v jej záujme urýchliť krízu na Taiwane. No nie, nie je. Najhoršie by bolo myslieť si, že my Európania si musíme vziať príklad z americkej agendy o prehnanej čínskej reakcii," povedal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Len niekoľko hodín po tom, ako Macron odletel naspäť do Francúzska, spustila Čína pri Taiwane obrovské vojenské cvičenie. Podľa viacerých odborných vyjadrení bola táto aktivita odpoveďou na oficiálnu cestu prezidentky Taiwanu Tsai Ing-Wen, ktorá navštívila USA a krajiny Strednej Ameriky.

Nepriamy výsmech?

Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá Macrona v Číne sprevádzala, je stabilita v Taiwanskom prielive mimoriadne dôležitá. "Hrozba použitia sily na zmenu status quo je neprijateľná," dodala. Čínsky prezident reagoval tým, že každý, kto si myslí, že môže ovplyvniť zmýšľanie Pekingu v otázke Taiwanu, je až prehnane naivný. Macron schladil von der Leyenovú studenou sprchou: "Európania nedokážu vyriešiť ani krízu na Ukrajine. Ako potom môžeme chcieť vyjednávať s Čínou v otázke Taiwanu?"

Galéria fotiek (3) Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

"Európa je ochotnejšia akceptovať svet, v ktorom sa Čína stane regionálnym hegemónom. Niektorí z jej lídrov sa dokonca domnievajú, že takýto svetový poriadok môže byť pre Európu výhodnejší," povedala Yanmei Xie, geopolitická analytička zo spoločnosti Gavekal Dragonomics.

Macronov cieľ

Macron na stretnutí s čínskym prezidentom okrem iného tvrdil, že Európa zvýšila svoju závislosť od USA v oblasti zbraní a dodávok energie, no teraz je pre ňu prvoradé zamerať sa na podporu európskeho obranného priemyslu. Navrhol, aby všetky európske krajiny znížili svoju závislosť od amerického doláru. Týmto tvrdením sa priblížil k Moskve a Pekingu, ktoré to považujú za hlavný politický cieľ. "Ak sa napätie medzi dvoma superveľmocami vyostrí, nebudeme mať čas ani zdroje na financovanie našej strategickej autonómie. Staneme sa vazalmi," povedal Macron na záver.