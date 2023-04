Francúzsky prezident Macron po kontroverznom rozhovore: Byť spojencom USA neznamená byť vazalom

"Byť spojencom neznamená byť vazalom... neznamená to, že nemáme právo myslieť samostatne," povedal Macron na tlačovej konferencii v Amsterdame v závere štátnej návštevy Holandska. Šéf Elyzejského paláca tiež objasnil, že Francúzsko podporuje status quo v prípade Taiwanu a usiluje sa o "pokojné riešenie tejto situácie". Macron si vyslúžil kritiku na oboch stranách Atlantiku po tom, ako pri návrate z minulotýždňovej návštevy Číny povedal, že Európa by sa nemala nechať zatiahnuť do krízy okolo Taiwanu. Podľa jeho slov by mala byť viac nezávislá aj od Spojených štátov a byť popri USA a Číne treťou veľmocou vo svete.