Austrália sa rozhodla zakázať TikTok na vládnych zariadeniach

Austrálsky minister spravodlivosti Mark Dreyfus uviedol, že rozhodnutie bolo prijaté na základe odporúčania tamojších spravodajských služieb s tým, že zákaz začne platiť "akonáhle to bude možné". Dodal, že výnimky sa budú posudzovať podľa jednotlivých prípadov.

AFP poznamenala, že Austrália je posledným členom aliancie na zdieľanie spravodajských informácií Five Eyes, ktorý používanie aplikácie TikTok na služobných zariadeniach zakázal. Aliancia zahŕňa aj Spojené štáty, Britániu, Kanadu a Nový Zéland. K podobnému kroku už pristúpili aj Francúzsko, Belgicko i Európska komisia.

Aplikácia sa dostala pod prísny dohľad

Generálny manažér TikToku pre Austráliu Lee Hunter zdôraznil, že "neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že TikTok predstavuje pre Austrálčanov akýmkoľvek spôsobom bezpečnostné riziko". Podľa neho by sa s aplikáciou nemalo zaobchádzať inak ako s inými sociálnymi sieťami. Populárnu aplikáciu TikTok na vytváranie a zdieľanie krátkych videí vyvinula čínska spoločnosť ByteDance. V posledných rokoch sa dostala v západných krajinách pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla čínskej vláde poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.